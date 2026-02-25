Pe 24 februarie, de Dragobete, a fost prezentat un nou episod al documentarului „Princess Warrior”, inițiativă a Federației Române de Fotbal menită să aducă în prim-plan sportul feminin și poveștile din culisele performanței.

Până în prezent, proiectul a scos în evidență patru sportive care au reprezentat România cu mândrie, iar cel mai recent episod îi este dedicat Florentinei Olar, fostă componentă a Echipei Naționale de Fotbal Feminin, apreciată pentru parcursul său impresionant atât la nivel de club, cât și pe scena internațională, transmite EVZ.ro.

Florentina Olar a evoluat ani la rând ca mijlocaș și căpitan al naționalei României, unde a bifat 201 selecții – un record absolut în fotbalul românesc, indiferent de gen. Debutul său la prima reprezentativă a avut loc în 2001, iar cariera sub tricolor s-a întins pe mai bine de 23 de ani, până în 2025, moment în care și-a anunțat retragerea din activitatea internațională.

La conferința de lansare, ofițerul de presă al federației a explicat în cadrul conferinței de lansare că întreg proiectul face parte dintr-o campanie prin care instituția își propune să apropie publicul de echipa națională feminină.

„Vorbim despre suportul neîntrerupt al fanilor, despre interacțiunea deschisă cu jucătoarele, dar și despre un fotbal intens, mai aproape, mai spectaculos, mai divers decât crezi”, a declarat ea.

Lansat în urmă cu peste trei ani, „Princess Warrior” are ca obiectiv promovarea poveștilor de viață ale sportivelor, cu accent pe provocările și reușitele lor.

În colaborare cu regizoarea Ioana Turcan, echipa a creat inițial o platformă online dedicată prezentării a două sportive, proiectul fiind ulterior extins prin realizarea unei serii de documentare.

„Proiectul nu se oprește aici. Plănuim să realizăm mai multe episoade și, în plus, sper foarte tare să realizăm o expoziție itinerantă, care să includă diverse elemente din parcursul profesional, dar și personal al sportivelor noastre”, a mai precizat reprezentanta federației.

Episodul lansat pe data de 24 februarie o are în centru pe Florentina Olar, fostă căpitană a echipei naționale, retrasă din activitate în iunie anul trecut, după aproape 24 de ani petrecuți sub tricolor și 201 selecții.

În documentar, aceasta vorbește sincer despre deciziile care i-au marcat parcursul și despre modul în care a reușit să îmbine cariera sportivă cu viața de familie.

„Mi-am dorit o viață profesională, la un nivel destul de înalt, și mi-am dorit o familie”, afirmă fosta jucătoare internațională.

Revenirea pe teren după maternitate reprezintă una dintre temele majore ale filmului, un subiect care continuă să fie delicat în fotbalul feminin.

„Nu au fost multe jucătoare care să revină după ce au născut. Și nu mi se pare corect. Pentru că și noi avem dreptul să continuăm, să facem ce ne place, ce iubim, și să nu fie văzută o sarcină ca un capăt de drum”, spune Florentina Olar în cadrul documentarului.

Totodată, sportiva atrage atenția asupra rolului esențial pe care îl au sprijinul clubului și susținerea familiei în menținerea echilibrului personal și profesional.

„Este important pentru noi să fim fericite în afara terenului, ca să poți da randamentul maxim pe teren”, afirmă ea.

Federația Română de Fotbal urmărește prin „Princess Warrior” nu doar promovarea performanței sportive, ci și prezentarea unei imagini complete a vieții din spatele competițiilor – cu sacrificii, alegeri dificile și provocări mai puțin vizibile. Mesajul transmis este unul clar pentru tinerele generații: performanța și feminitatea, cariera și familia pot coexista, fără a se exclude reciproc.