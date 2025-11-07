Inteligența Artificială nu mai este doar un instrument al mediului privat sau al profesiilor liberale, ci a intrat deja în miezul administrațiilor fiscale europene. Declarația aparține lui Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali (CCF), care a vorbit despre digitalizarea Fiscului și impactul acesteia asupra profesioniștilor din domeniul fiscal, cu prilejul Zilei Profesiilor Liberale din România.

„Fiscalitatea nu ne plictisește niciodată și, mai nou, Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, ci și Fiscul”, a spus Adrian Luca, subliniind că tranziția către un sistem fiscal complet automatizat este inevitabilă și deja în curs în statele nordice.

Oficialul a oferit exemplul Finlandei, pe care o consideră un lider în domeniu.

„Dacă ar fi să dau exemplul unei administrații fiscale extraordinar de eficientă, ar fi cea din Finlanda. Până cel târziu în 2030, ei vor avea un ecosistem complet automatizat. Vor ști în timp real ce se întâmplă cu fiecare tranzacție. Nu vor mai avea nevoie de raportări separate”, a explicat Luca.

Finlanda investește masiv în infrastructura digitală a Fiscului, urmărind eliminarea birocrației și a erorilor umane. Practic, fiecare operațiune economică va fi automat înregistrată și analizată în baza unor algoritmi fiscali, fără intervenția directă a contribuabilului.

Transformarea digitală nu se limitează la automatizarea raportărilor. „Algoritmii administrațiilor fiscale din UE au ajuns să facă lucruri pe care acum doi ani le consideram imposibile”, spune Luca.

El a explicat că, în prezent, sistemele folosite de unele administrații europene pot scana internetul în funcție de numele contribuabilului.

„Scanează internetul, intră pe profilul de Instagram, LinkedIn sau pe site-urile de vânzări și compară ceea ce a cheltuit persoana respectivă cu veniturile declarate”, a detaliat acesta.

Mai mult, aceste sisteme pot analiza legăturile dintre persoane și pot identifica posibile relații de afaceri nedeclarate.

„Scanează rețelele de socializare ca să vadă dacă mă cunosc cu o anumită persoană și dacă avem relații de afaceri, dacă am făcut tranzacții sau am transferat bani între noi, în așa fel încât să determine cercul de interese. Ba chiar prezice comportamente”, a adăugat prim-vicepreședintele CCF.

Adrian Luca a mai observat o tendință nouă: clienții consultanților fiscali folosesc deja inteligența artificială pentru a verifica munca acestora.

„De șase luni de zile clienții ne verifică pe noi folosind AI. Mai mult decât atât, ne spun că poate am uitat un unghi de abordare sau că este posibil să nu fi luat ceva în considerare”, a spus Luca.

Dacă în trecut contribuabilii apelau la consultanți pentru completarea declarațiilor fiscale, astăzi există aplicații care pot face acest lucru în mai puțin de un minut.

„Clientul va veni la noi în momentul în care algoritmii administrației spun că există un risc fiscal de 78% să urmeze o inspecție. Atunci va veni panicat și va avea nevoie de cineva să-l liniștească. În acel moment va trebui să-i explicăm de ce are un risc fiscal atât de mare, iar AI nu poate face acest lucru. AI nu poate aprecia”, a subliniat el.

Luca a remarcat că inteligența artificială pătrunde în toate profesiile, însă interpretarea umană și empatia rămân esențiale. „În cazul avocaților, există softuri AI care scanează mii de pagini de jurisprudență, dar cine pledează în fața judecătorului? Cine înțelege drama din spatele paragrafelor? La notari, blockchain înregistrează proprietăți, dar cine-i împacă pe moștenitori?”, a întrebat retoric oficialul.

Astfel, rolul consultantului fiscal se redefinește – nu mai este doar un expert în cifre, ci un interpret al contextului economic și juridic, capabil să explice datele și să evalueze riscurile pe care AI doar le detectează.

Pentru a continua această dezbatere despre viitorul profesiei fiscale și impactul AI, Camera Consultanților Fiscali va organiza Summitul de Fiscalitate și Tehnologie pe 11–12 noiembrie 2025.

Evenimentul, cu acces gratuit, va reuni pe aceeași scenă reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Ministerului Finanțelor, ai ANAF și ai mediului de business, oferind o perspectivă comună asupra digitalizării sistemului fiscal european.