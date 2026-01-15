Joi, Federația Sanitas a transmis Coaliției o scrisoare deschisă în care își exprimă profunda îngrijorare față de intenția Guvernului de a reduce fondul salarial cu 10% în sectorul public.

”Recunoaştem necesitatea unei gestionări prudente a bugetului de stat pentru anul 2026. Totuşi, aplicarea unei reduceri liniare de 10% asupra sistemului sanitar şi a celui de asistenţă socială va avea consecinţe iremediabile asupra calităţii actului medical şi a protecţiei cetăţenilor vulnerabili”, au transmis sindicaliştii.

Potrivit sindicaliștilor, reducerea fondului salarial ar avea efecte grave din mai multe motive, printre care se numără deficitul cronic de personal, salarizarea inechitabilă și plafonarea sporurilor.

”Ambele sisteme se confruntă deja cu o lipsă acută de medici, asistenţi, infirmieri şi asistenţi sociali. O reducere a fondului de salarii va bloca angajările şi va încuraja exodul specialiştilor către sectorul privat sau către străinătate”, au transmis sindicaliştii.

De asemenea, sindicaliștii subliniază că o mare parte a personalului medical și auxiliar este plătită conform unor grile salariale învechite, cum ar fi plata gărzilor medicilor și sporurile personalului, care rămân raportate la nivelul anului 2018.

”Multe categorii profesionale nu au atins nici până în 2026 nivelul maxim prevăzut de legislaţia actuală (Legea nr. 153/2017), creând discrepanţe majore între angajaţi cu responsabilităţi similare.

Sindicaliștii Sanitas avertizează că o reducere suplimentară de 10% a salariilor ar anula stimulentele pentru personalul din secțiile critice, în timp ce Asistența Socială se confruntă deja cu întârzieri salariale de peste două luni în unele județe. Personalul administrativ din spitale și centre sociale rămâne sub salariul minim, iar înghețarea veniturilor în 2026, combinată cu tăierile, ar reduce drastic puterea de cumpărare, într-un context inflaționist.

”Reducerea veniturilor sau a numărului de posturi va creşte gradul de epuizare (burnout) al personalului rămas, crescând exponenţial riscul de erori medicale şi scăzând standardele de îngrijire în centrele de asistenţă socială. Spitalele şi centrele sociale sunt servicii esenţiale. Diminuarea resurselor umane va conduce la creşterea listelor de aşteptare şi la imposibilitatea de a gestiona urgenţele sau cazurile sociale critice”, mai arată siindialiştii.

Sindicaliștii Sanitas susțin că sănătatea și asistența socială trebuie privite ca investiții în reziliența națională, nu ca simple cheltuieli. Ei avertizează că reducerea bugetară în aceste sectoare ar genera costuri mari pe termen lung, prin deteriorarea stării de sănătate a populației și afectarea rețelelor de protecție socială. Federația solicită excluderea completă a sistemelor sanitar și social de la tăierea de 10% a fondului de salarii și se declară deschisă la dialog constructiv, precizând totodată că va folosi toate căile legale pentru a apăra interesele celor peste 100.000 de membri.