Raportul arată că escrocheriile au devenit omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată, cu Telegram înregistrând cea mai rapidă creștere a fraudelor de tip plăți push autorizate (APP). În timp ce platformele Meta reprezintă 44% din escrocheriile raportate către Revolut, la nivel global cazurile prin Telegram au urcat cu 233%, pe măsură ce infractorii folosesc platforma pentru a răspândi rapid scenarii de fraudă.

Datele Revolut indică o schimbare clară a tendințelor în criminalitatea financiară, de la rețelele sociale tradiționale către aplicațiile de mesagerie criptată, evidențiind necesitatea unei responsabilități intersectoriale urgente în ecosistemele digitale și de telecomunicații pentru protecția consumatorilor.

Principalele concluzii ale celui mai recent studiu Revolut – Raportul privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară – indică următoarele tendințe:

Telegram, pe trend pozitiv – Fraudele provenite de pe Telegram reprezintă acum o cincime din escrocheriile raportate ( 21%). Consumatorii pot crede că aceste platforme sunt sigure datorită naturii lor criptate. Confidențialitatea și criptarea conversațiilor sunt comercializate ca niște caracteristici cheie, dar aplicațiile de mesagerie instant au devenit un instrument principal pentru escrocii care doresc să opereze departe de orice formă de supraveghere autorizată. 58% din totalul escrocheriilor legate de locurile de muncă la nivel global au provenit de pe Telegram, dovedind că acest mediu s-a dovedit deosebit de eficient pentru înșelăciunile complexe.

Meta continuă să domine peisajul fraudelor online – Platformele Meta combinate contribuie cu aproape jumătate (44%) dintre cazurile de fraudă raportate către Revolut la nivel global în 2025. Raportul marchează a patra perioadă consecutivă de analiză în care Meta se află pe această poziție.

TikTok în ascensiune – Deși volumul fraudelor provenite din TikTok rămâne relativ scăzut în comparație cu platformele mai consacrate, s-a observat o creștere de 6X de la an la an a procentului de fraude care își au originea în această aplicație.

Escrocheriile legate de achiziții rămân cel mai răspândit tip de fraudă, în timp ce fraudele asociate locurilor de muncă continuă să crească rapid. Deși tipurile de înșelătorii se schimbă constant, cele legate de cumpărături se mențin printre cele mai frecvente. Totuși, în 2025 s-a observat o creștere spectaculoasă a escrocheriilor legate de locurile de muncă la nivel global, acestea triplu față de anul anterior, ajungând să reprezinte 22% din totalul cazurilor de fraudă.

În România, datele pentru 2025 arată că 20% dintre escrocheriile raportate au provenit de pe Facebook, iar toate platformele Meta au cumulat aproape jumătate din totalul fraudelor raportate pe rețelele de socializare. Telegram ocupă locul al doilea, cu 19%. Cele mai frecvente amenințări pentru utilizatorii locali au fost escrocheriile de cumpărături, reprezentând 60% din totalul cazurilor, urmate de fraudele legate de locurile de muncă (15%) și de cele privind investițiile (7%).

Cercetările recente arată că platformele de socializare sunt stimulente financiar să găzduiască astfel de conținuturi. Potrivit studiului realizat de Juniper Research, doar în 2025, rețelele de socializare au generat aproximativ 4,4 miliarde de euro din reclame frauduloase care vizează utilizatorii europeni.

Revolut susține noile reguli antifraudă ale UE și strategia de prevenire a fraudelor în domeniul plăților, transpuse în Regulamentul privind serviciile de plată (PSR) și în viitoarea strategie UE pentru combaterea fraudei online. În același timp, compania britanică fintech solicită ca platformele online să participe la scheme de partajare a datelor sau ca autoritățile să aplice măsuri coercitive, explorând și alte instrumente legale sau reglementări pentru platformele care nu reduc semnificativ fraudele.

„Creșterea rapidă a escrocheriilor provenite de pe Telegram arată cât de repede se adaptează tacticile de criminalitate financiară. Revolut procesează miliarde de date pentru a fi în avangarda luptei împotriva fraudelor, dar ecosistemul digital este la fel de puternic precum cea mai slabă verigă a sa. Avem nevoie ca platformele de socializare și de mesagerie să își intensifice activitatea. Protejarea utilizatorilor trebuie să fie o prioritate comună în întreaga industrie, inclusiv pentru platformele unde se nasc aceste fraude”, a declarat Woody Malouf, directorul Departamentului de prevenire a fraudelor financiare de la Revolut.

Revolut tratează cu maximă seriozitate riscurile de fraudă la nivel de industrie. Aproape o treime din angajații companiei sunt dedicați prevenirii criminalității financiare, iar sistemele de securitate sunt permanent actualizate. Doar în ultimele șase luni, Revolut a implementat patru inițiative noi pentru a contracara amenințările tot mai sofisticate, printre care se numără: