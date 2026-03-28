Din cuprinsul articolului România reglementează stocurile strategice de țiței și produse petroliere pentru securitatea energetică

Cadrul legal care transpune obligațiile României față de Uniunea Europeană privind stocurile strategice este Legea nr. 85/2018, ce stabilește atât nivelul minim al rezervelor de țiței și produse petroliere, cât și modul de administrare și sancțiunile pentru neconformare.

Conform legii, nivelul stocurilor minime trebuie să fie cel puțin egal cu cea mai mare valoare dintre cantitatea corespunzătoare importurilor nete pentru 90 de zile și cantitatea aferentă consumului intern pentru 61 de zile, calculată pe baza mediei zilnice. În perioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2026, 18 agenți economici din România au obligația constituirii acestor stocuri, potrivit Ordinului Ministerului Energiei nr. 622/2025.

Menținerea stocurilor nu este doar o formalitate: autoritățile efectuează controale pentru a se asigura că rezervele există, pot fi mobilizate rapid și utilizate în situații de urgență.

Legea prevede și un regim clar de sancțiuni contravenționale pentru operatorii care nu respectă obligațiile. Faptele sancționabile includ neconstituirea sau nemenținerea stocurilor minime, reducerea nejustificată a rezervelor sau folosirea lor în scopuri nepermise. Amenzile pot ajunge până la 3% din cifra de afaceri realizată pe teritoriul României în anul financiar precedent.

Scopul sancțiunilor nu este doar punitiv, ci urmărește protejarea unui interes public major: securitatea energetică a României. Lipsa unor rezerve strategice eficiente ar putea transforma rapid orice criză pe piața petrolului într-o problemă economică și socială gravă.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 406.209 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 53,2 miliarde USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2025. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1.000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați: www.ey.com