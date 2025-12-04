Piața auto a fost una deosebit de agitată în 2025 și va continua să fie așa și în 2026, mai ales ca urmare a presiunii exercitate de producătorii din China, dar și de promisiunea mașinilor autonome.

Iată cum văd această industrie specialiștii de la CarVertical. Ei au explicat în exclusivitate pentru Capital.ro cum vor arăta marile orașe, în contextul popularității în creștere a platformelor de car sharing, dar și a mașinilor care nu vor mai avea nevoie de un șofer.

Platformele de car sharing au devenit populare și în România. Va duce acest lucru la o scădere a numărului de proprietari de mașini, mai ales în zonele urbane?

„Nu avem date care să demonstreze acest lucru, dar, cel puțin în teorie, car sharing-ul ar trebui să reducă numărul proprietarilor de mașini. Generațiile mai tinere ar putea considera că utilizarea în comun a unei mașini prin intermediul unei aplicații este mai ușoară, deși pe termen lung nu este neapărat mai ieftină. De obicei, depinde de fiecare caz în parte, dar mai ales în anumite zone cu parcări scumpe, oamenii par să treacă la utilizarea în comun a mașinilor sau la alte soluții de mobilitate”, au precizat experții CarVertical pentru Capital.ro.

Anul 2025 a stat sub semnul „războaiele tarifare” declanșate de Donald Trump. Penuria globală de semiconductori și materii prime au influențat și ele strategiile din industria auto.

Care este impactul asupra prețurilor autovehiculelor la nivel mondial? Reprezentanți CarVertical ne explică faptul că pandemia a avut, de fapt, cel mai mare impact atunci când vorbim despre prețurilor vehiculelor.

În schimb, în prezent, „este cel mai prost moment pentru a fi producător de automobile”, potrivit CarVertical. Care sunt motivele și ce face greșit Comisia Europeană?

„Am putea spune că pandemia Covid a avut cel mai mare impact asupra prețurilor vehiculelor. Situația pandemică a arătat de fapt producătorilor că volumul nu este singura variabilă pentru a obține profit. Volumele mai mici cu marje de profit mai mari păreau o substituție ușoară. Cu toate acestea, cred că acum este cel mai prost moment pentru a fi producător de automobile, din cauza incertitudinii mari din Europa, a marketingului agresiv al mărcilor chinezești și a apărării insuficiente a mărcilor locale din partea factorilor de decizie din cadrul Comisiei Europene”, potrivit CarVertical.

La final, am vorbit puțin despre „noua generație” de cumpărători de mașini.

Vor fi aceștia mai interesați de conectivitate, sustenabilitate sau costurile de proprietate? Sau mașinile autonome vor „câștiga” și vom deveni cu toții pasageri în vehicule?

Viitorul pare să fi venit deja printre noi, atunci când vorbim despre vehiculele electrice, iar următorul mare pas va fi, într-adevăr, cel al mașinilor fără șofer, care ar putea reduce numărul accidentelor de pe șosea cu 97%. Mai avem însă de așteptat pentru asta.