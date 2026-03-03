Varusajn Vosganian, președinte al Uniunii Scriitorilor, a vorbit la podcastul „Condamnați la Cultură” despre situația dezolantă a culturii românești, lăsată de izbeliște. Și despre scriitori români, care sunt marginalizați de sistem.

Fostul politician a vorbit despre un mare paradox creat după Revoluție. Oamenii de cultură se tem mai mult de sistem decât se temeau înainte de 1989.

„În mod paradoxal, după Revoluție, rolul scriitorilor a început să scadă. Iar acum, scriitorilor le mai teamă de administrație. Le mai teamă să iasă în republică decât le era în timpul dictaturii comuniste. Și nu numai scriitorii, mă refer acum la oamenii de cultură în general. Ei se simt marginalizați. Într-o societate care vorbește mai mult decât gândește. Și care nu mai are nevoie de metaforele și transfigurările omului de cultură”, a afirmat Vosganian.

Privind în urmă, el își amintește cum scriitorii reprezentau o forță într-o vreme a dictaturii ceaușiste. Pentru că putea să spună lucruri cărora altor oameni le erau inaccesibile. Un caz celebru a fost cel al lui Matei Vișniec, care a creat mare deranj cu o poezie citită la Europa Liberă.