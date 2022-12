Moderatorul Robert Turcescu a subliniat luni, 12 decembrie, în cadrul podcastului, că, deși Europa ar trebui să ne mulțumească pentru felul în care gestionăm situația la graniță, având în vedere războiul din Ucraina, am avut parte de o umilință cruntă atunci când nu am fost acceptați în Schengen.

„România deține o poziție în care lucrurile ar trebui să fie în favoarea noastră. Având cea mai mare graniță terestră cu Ucraina, fiind în parteneriat strategic cu SUA, ar trebui ca europenii să treacă prin București cu căciula scoasă din cap, să ne mulțumească pentru cum gestionăm situația la graniță. Într-un astfel de context, însă, trecem prin poate cea mai nenorocită fază a politicii noastre externe, și mă refer aici la Schengen. De ce suntem în situația în care, deși avem această poziției, într-un moment în care puteam profita de acest lucru nu am reușit.”, a spus Robert Turcescu.

Varujan Vosganian spune că România a fost tot timpul supusă

Varujan Vosganian este de părere că România este tratată astfel deoarece a fost tot timpul supusă și nu a pus piciorul în prag atunci când a trebuit.

„Explicația vine de departe, din trecut. Principatele România, apoi Regatul și România Mare au trăit întotdeauna într-o capcană a monitorizărilor. Întotdeauna noi am fost într-un fel de supunere necondiționată, fără să cerem garanții în schimb. Când am vrut să dovedim că deși nu am fost educați să fim liberi, suntem liberi, a apărut monitorizarea Consiliului Europei, apoi a UE, NATO, FMI. Noi suntem într-o permanentă stare de supunere necondiționată. Îmi amintesc de o conversație pe care a avut-o Iohannis cu Trump la Washington. Trump spunea că trebuie să cumpărăm arme, să dăm trupe, iar la un moment dat a întrebat și Iohannis cum rămâne cu vizele, iar Trump a spus că mai vedem. Iohannis nu a protestat deloc în legătură cu asta. România nu cere garanții pentru absolut nimic și exemplu cel mai elocvent poate fi ceea ce s-a întâmplat cu Suedia care ne-a ars la foc mic. Noi ne-am repezit printre primii să votăm aderarea Suediei la NATO, după care Parlamentul Suedez votează dând mandat reprezentanților UE.”, a explicat Varujan Vosganian

Acesta a adăugat și că elitele politice au început să se subțieze la începutul anilor 2000.

„Probabil că la un anumit nivel demnitatea românilor a fost măcinată fie de acțiuni ale unor sisteme de informații care au șubrezit elitele politice. De elitele politice de categorie grea și super grea, nu vorbesc bune sau rele. Elitele au existat până în 2004-5, nu a rămas niciunul astăzi. Mai suntem câțiva care ocupăm poziții marginale în clipa de față, dar toți am fost loviți de un mecanism infernal, care a vrut să reteze României orice posibilitate de a fi demnă, nu de a se împotrivi ci de a negocia. Mecanismul a început odată cu Traian Băsescu, și formarea a unui triumvirat malefic cu serviciile secrete și procuratura, care a fost conectat și la străinătate, ca dovadă că liderii acestor servicii au ajuns în funcții înalte în străinătate, iar președinții noștri s-au umplut de medalii pe care le-au primit din străinătate. Acest mecanism a măcinat demnitatea națională. În mod normal, președintele unei țări mari din UE nu ar accepta ca țara sa să fie negociată la tarabă.”, a completat acesta.

Ce spune Varujan Vosganian despre Manfred Weber

De asemenea, Vosganian l-a acuzat pe Președintele PPE Manfred Weber că susține decizia Austriei și Olandei de a ne bloca intrarea în Schengen.

„Olanda și Austria ne-au pus piedicii și ne-au pus în situația asta ridicolă. Țările astea două au negociat cu noi, de la una am cumpărat niște nave pentru pompierii marini, cu alta, fără ca președintele să ne spună de ce se întâlnește cu directorul executiv de la OMV. Ce nivel e ăsta? Directorul executiv de la OMV se întâlnește cu președintele României, fără să se întâlnească întâi cu premierul României. De ce? Pentru că amândoi vorbesc aceeași limbă? Aceste lucruri sunt necruțătoare, pe care România trebuie să le spună răspicat, pentru că altfel vom fi lăsați de izbeliște. Arătam ieri pe FB două declarații ale lui Weber( Președintele PPE) și ăsta zice azi că susține Austria că bine ne-a făcut, și apoi susține România, asta e un fel de schizofrenie. Este ipocrizie, prefăcătorie, dar pe noi ne costă pentru că nu avem niște parteneri sinceri și nu ne putem construi un destin pe termen lung. În chestia asta cu Weber, PNL trebuie să ne explice, Weber este reprezentantul PNL, cum acceptă PNL astfel de situații?”, a spus acesta.

„Eu m-am dus personal în turneu să discut cu băncile străine ca să le conving să cumpere titluri românești. Președintele și premierul României trebuiau să își pună schiurile în vestiar, să își îmbrace costumele de protocolar și să meargă în Europa și să bată la cancelarii. Una este când președintele primește garanții deschise de la statele lumii și Austria se simte izolată, și alta este când se duce ministrul de interne care nu știm ce discută cu omologul lui, iar cancelarul spune că puțin îi pasă de România și inventează tot felul de motive. Spun inventează pentru că toate cercetările care s-au făcut pe campusurile ( de imigranți) austriece nu s-a dovedit că ei ar fi trecut prin România, asta este numai imaginația cancelarului Austriei și a celor care îl susțin.” a adăugat Vosganian

„Înainte de decizia de la Viena, de la întrunirea PPE, când de acolo a ieșit cancelarul Austriac și a zis că nu intrăm, Weber se fotografia cu Rareș Bogdan și Rareș Bogdan scria plin de entuziasm că merge la Viena să-l convingem pe cancelarul austriac. Weber spune ieri că „Situația pentru Austria din cauza fluxului necontrolat de migranți este inacceptabilă. Karl Nehammer (cancelarul Austriei) are tot sprijinul nostru ca acest lucru să trebuie să se schimbe” Deci nouă ne-a spus că nu este nimic legat de refugiați, și când merge la ei o dă altfel.”, a spus Robert Turcescu

„Revendind la PPE și Schengen. Cel mai mare oponent al României este grupul PPE. România îndeplinește toate condițiile de a intra în Schengen de 11 ani. Pe perioada acestor 11 ani România a fost condusă de președinți și premieri care sunt afiliați PPE și nu s-a reușit intrarea noastră în Schengen, pentru că PPE s-a opus. E important pentru români să înțeleagă această miză și acest joc. Ce a făcut Weber este grețos. Să vină să spună într-o zi că este de partea noastră, apoi să spună că este de partea celor care ne-a călcat în picioare.”, a spus Cristian Terheș.

„Nu poți să arunci pe umerii lui Rareș Bogdan ce s-a întâmplat la Viena. De ce nu au mers la Viena președintele sau premierul României? Nu poți pune pe umerii unui europarlamentar faptul că nu au putut convinge Austria, nici nu avea cum, pentru că nu avea poziție. Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu este numai o stângăcie a statului român, dar efectiv o slăbiciune a tot ce înseamnă PNL. În fond și la urma urmei este eșecul PNL aici, avem președinte, premier și ministru de externe de la PNL. Cel care a promovat de 6 luni această nebunie cu Schengen a fost Cătălin Predoiu și am indicii temeinice să spun că totul a fost o acoperire ca să treacă toate mizeriile de legile justiției.”, a mai adăugat acesta.

Ursula von der Leyen a fost și ea criticată

Cei trei au vorbit și despre Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene,

„Așa cum se întâmplă și cu Parlamentul României care este discreditat în ochii populației, eu spun că o insituție nu trebuie discredită doar pe baza celor care ocupă funcții acolo. Parlamentul e central în democrație. Dacă noi judecăm totul după pozițiile Ursulei atunci ar trebui să privim cu neîncredere și euroscepticism. Noi trebuie să ne gândim că într-o zi poate vine cineva ca Schuman.”, a spus Varujan Vosganian.

„Vladimir Putin este condamnat și relațiile economice cu Rusia sunt supuse restricțiilor pentru că Putin este agresor și dictator. Ursula s-a dus la Baku și s-a întâlnit cu Aliev, care potrivit acestor definiții se încadrează perfect. Mai mult decât atât la el este și o dinastie de la taică-su. Astfel de poziții perfide nu încurajează atașamentul nostru față de UE. Noi ca demnitari o spunem, dar omul de rând nu prea înțelege lucrurile astea, nu înțelege de ce ni se trântește ușa în nas când noi am primit refugiați ucraineni cu prietenie.”, a adăugat acesta.

Un podcast EVZ-Play cu doi politicieni care au ce să spună şi sţiu cum să spună. De la scandalul România-Schengen, la scandalul de corupţie în care vicepreşedinta Parlamentului European a fost prinsă, la propriu, cu saci de bani. „România nu e o voce, e doar un ecou al altor voci”, spune Varujan Vosganian şi de aici se deschide o discuţie despre motivele din cauza cărora am ratat obiective majore de politică externă şi internă. Podcastul EVZ-Play începe la 12.00 şi e live pe canalul de YouTube EVZ-Capital şi pe pagina de Facebook evz.ro. Cu Varujan Vosganian, Cristian Terheş şi Robert Turcescu.