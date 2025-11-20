Victor Ponta a afirmat că, în opinia lui, schimbările anunțate vor avea efecte contrare celor așteptate. El a spus că măsurile de restructurare riscă să îi afecteze tocmai pe cei care muncesc, în timp ce persoanele susținute politic vor fi cele care rămân.

Ponta a sugerat că așa vede și modul în care se desfășoară reforma: oamenii competenți ar urma să plece, iar cei protejați ar rămâne pe poziții.

„La Parlament o să-i dea afară pe cei care încă mai făceau ceva și o să rămână pilele. Din Toma Caragiu era aia cu 19 balerine și una nepoata scenaristului. A rămas nepoata scenaristului și le-a dat afară pe celelalte 19. Așa se face reforma și aici la Parlament”, consideră Victor Ponta.

Mirel Curea a completat spunând că situația i se pare similară cu una din trecut, din perioada în care tatăl său conducea un colectiv de cercetători. El a povestit că, dintr-un grup de zece cercetători, opt erau angajați pe bază de relații, iar doi munceau efectiv.

În urma unui eveniment, tocmai cei doi ar fi fost dați afară. Curea a sugerat că aceleași mecanisme de selecție ar funcționa și acum: cei fără sprijin politic sau influență ar urma să fie cei eliminați primii, chiar dacă au intrat prin concurs și au trecut examene corecte.

„Domnule Ponta se va întâmpla o chestie absolut nocivă. Se va întâmpla exact cum era pe vremea tatălui meu, care conducea un colectiv de cercetători științifici la Institutul de Cercetare

al Armatei și din vreo 10 cercetători științifici cât avea în colectivul acela, opt erau pile și doi munceau. S-a petrecut un eveniment și i-a dat afară pe cei doi. După aceea i-a chemat la câteva luni. Sigur că vor fi dați afară aceia pentru care nu are cine să sune, să dea un telefon. Dacă acum n-are cine să dea un telefon, nici nu s-au angajat pe bază de telefon, ci pe bază de concurs pe care l-au luat. Aștia suntem”, spune Mirel Curea.

Victor Ponta a ținut să sublinieze că există o instituție care angajează masiv: Ministerul Afacerilor Externe. El a spus că instituția e în proces de recrutare a 200 de persoane. Ponta a explicat că i-a avertizat pe foștii colegi din PSD că, în momentul în care partidul ar reveni la guvernare, nu ar putea să înlăture noile angajări, acestea fiind realizate prin concurs.

El a adăugat că viitori miniștri ar putea ajunge să depindă de un aparat administrativ ostil, în condițiile în care angajații ar putea transmite rapoarte critice către ambasade sau instituții europene.

„Apropo de dat oameni afară, știți că există o instituție în România care angajează oameni, nu dă oameni afară acuma. Una singură. Se numește Ministerul Afacerilor Externe, unde doamna Țoiu angajează 200 de oameni. Am îndrăznit să vorbesc cu frații mei vitregi din PSD și le-am zis: atenție cu Ministerul Afacerilor Externe că cei pe care angajează Țoiu și dacă veniți voi miniștri, pe ăia nu mai poți să-i dai niciodată afară că sunt prin concurs. Și tu, Grindeanu, când o să vii prim-ministru și nu știu, vine Corlățean, ministrul de externe, o să aibă 200 de oameni care o să scrie la ambasade, la Comisia Europeană, la nu știu ce: Ăștia sunt niște corupți, niște bandiți, niște PSD-iști ticăloși care subminează statul de drept. Voi nu vă dați seama că totuși când vorbiți non stop de dat oameni afară e o instituție care angajează? E o abordare mioritică. Așa și la PSD și la PNL: N-avem ce să facem, domnule. Asta e. Ne omoară oricum USR”, mai spune Ponta.

Dan Andronic a intervenit explicând că acel concurs de angajare de la Ministerul Afacerilor Externe ar fi fost anulat pentru că nu ar fi ieșit „cum trebuie”, pentru a fi reluat în alte condiții.

El a spus că s-ar fi descoperit că anumiți candidați nu îndeplineau cerințele minime pentru a lucra în diplomație sau că nu puteau accesa poziții de rang înalt, precum cea de ambasador.