Radu Coșarcă a spus că, la începutul săptămânii, părea că subiectul principal va fi declarația primarului din Cavnic, care a afirmat că premierul ar fi spus că anul viitor rotativa guvernamentală nu se va face cu PSD, așa cum prevedea acordul coaliției, ci cu USR. El a amintit că afirmația a fost ulterior contestată de organizația PNL Maramureș.

Coșarcă a explicat că astfel de episoade se adună în jurul lui Ilie Bolojan și, deși sunt mici luate separat, ajung să cântărească mult. În opinia sa, stilul de conducere al premierului, caracterizat prin lipsă de comunicare și transparență, este criticat de presă, de public, dar și de partenerii din coaliție, care îi reproșează faptul că deciziile sunt luate fără nicio consultare.

Radu Coșarcă: Tocmai în momentul în care credeam că subiectul săptămânii este declarația primarului din Cavnic, care spunea că a asistat la afirmația premierului cum că anul viitor rotativa guvernamentală nu se va face ce să vezi cu PSD, cum ar fi fost normal și cum era în contractul acestei coaliții, ci cu USR. Sigur că declarația a fost ulterior contestată chiar de organizația PNL Maramureș, ceea ce sigur că nu ne miră. De asta spun, în jurul domnului Bolojan încep să se strângă probleme. Mici, dar multe și când tragi linie atârnă greu, așa cum atârnă greu și în general stilul său de a conduce, în care lipsa de comunicare, de transparență pare să nu mai fie doar acuzată de presă sau de public și pare să confirme acuzele „partenerilor nesuferiți” din coaliție, care îi reproșează același lucru: faptul că ia decizii fără să se consulte.

Radu Coșarcă a spus că publicul reproșează tuturor forțelor politice din coaliție lipsa de consultare. El a subliniat că votul din alegeri a fost exprimat în așa fel încât să permită formarea unei coaliții care să colaboreze pentru binele României.

Potrivit lui, acest lucru devine cu atât mai important atunci când sunt luate decizii strategice, cu efecte pe termen lung, într-o lume aflată într-o schimbare rapidă și profundă.

Radu Coșarcă: Noi publicul reproșăm tuturor forțelor din coaliție că nu se consultă, pentru că pentru asta nația română a votat astfel în asemenea proporții, încât să-și imagineze că o coaliție după alegeri conlucrează, colaborează pentru binele României. Mai ales când sunt de luat decizii strategice, decizii cu bătaie foarte lungă și care reclamă o viziune foarte clară asupra unei lumi în continuă schimbare, într-o dramatică schimbare și rapidă.

Un alt punct central al discuției a fost vizita premierului în Germania. Radu Coșarcă a ironizat componența delegației române, despre care a spus că a fost extrem de redusă, amintind inclusiv apariția ministrului Apărării, Radu Miruță, îmbrăcat lejer, în blugi, în contrast cu delegațiile numeroase și bine structurate ale altor state europene.

El a spus că mai multe publicații au comparat delegația României cu cele ale unor țări precum Germania, Franța sau Marea Britanie, care trimit zeci de oficiali și reprezentanți economici. Coșarcă a afirmat că modul în care România se reprezintă pe plan extern continuă să lase de dorit.

Radu Coșarcă: Ultimul exemplu este călătoria în Germania a premierului Ilie Bolojan cu „o importantă” delegație politică română constituită dintr-un domn în blugi, domnul Miruță. Și multe publicații s-au desfătat arătând delegațiile unor țări serioase precum Germania, Franța, Anglia, care abia încap într-un avion de linie, iar noi am venit cu un premier și cu un ministru în blugi, ceea ce arată o naivitate juvenilă. Lăsând gluma deoparte, modul în care țara noastră este reprezentată pe plan extern pare să lase în continuare de dorit. După contestările Oanei Țoiu și a ministerului de Externe, faptul că la cel mai înalt nivel suntem reprezentați astfel și că o delegație politică română condusă de premier vine cu o delegație atât de subțire în loc să vină cu 20-30 de directori de companii române de stat și private, pentru că Germania e motorul economic al Europei … iată cum suntem reprezentați.

Dan Andronic a intervenit și a întrebat direct dacă, în urma acestor relații, România ajunge să dea miliarde de euro. Radu Coșarcă a explicat că este vorba despre convenții prin care se cumpără armament în comun, ceea ce înseamnă că din România pleacă bani.

El a legat acest subiect de distrugerea industriei românești, spunând că România nu a mai avut nevoie de fabrici, de siderurgie și de o bază industrială proprie. A subliniat că siderurgia este esențială pentru industria de armament și că România avea o tradiție puternică în acest domeniu, dar acum acest sector este „pe butuci”.