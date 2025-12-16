În cadrul celui mai nou episod al podcastului ”Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut alături pe cunoscuții avocați Constantin Durgheu și Alexandru Morărescu. Aceștia au discutat despre mai multe teme importante, printre care documentarul Recorder, explicând cât de reală este imaginea „apocaliptică” prezentată în materialul video și care sunt, de fapt, mizele atacurilor concertate la adresa judecătoarei Lia Savonea și a Înaltei Curți.

De asemenea, s-a vorbit și despre Rețeaua Soros” și Justiția din România și dacă există o influență externă, prin ONG-uri și magistrați-activiști, care încearcă să dicteze sentințe și să controleze agenda publică.

Nu în ultimul rând, s-a mai discutat și despre motivul pentru care se prescriu dosarele pe bandă rulantă.

Avocatul Constantin Durgheu a declarat că, deși toată lumea crede că problema prescriptorului s-a rezolvat prin ordonanța de urgență a guvernului, în realitate aceasta nu a fost soluționată. El a explicat că, la scurt timp după apariția ordonanței, în cadrul unui proces penal, a invocat excepția de neconstituționalitate, iar instanța a admis sesizarea Curții. Durgheu a precizat că așteaptă cu interes citația de la Curte, care întârzie să vină, iar problema rămâne nerezolvată.

Avocatul a subliniat că poporul, prin referendum, a transmis clar că nu mai vrea ca guvernul să reglementeze domeniul justiției prin ordonanță, menționând că aproape 90% dintre cetățeni s-au pronunțat în acest sens. El a adăugat că există un motiv clar de neconstituționalitate.

”Toată lumea crede că problema prescriptorului s-a rezolvat. Ei, nu s-a rezolvat. În sensul că, prin acea ordonanță de urgență a guvernului, s-a rezolvat problema în prescripție. Nu s-a rezolvat. În momentul în care a apărut ordonanța de urgență, cred că în 48 de ore, maxim 48 de ore, în cadrul unui proces penal am invocat excepția de neconstituționalitate a ordonanței. Instanța a admis sesizarea Curții. Bineînțeles, că aștept—nu neapărat cu emoții, dar cu interes—citația de la Curte, care întârzie să vină, pentru că ei cred că au rezolvat problema. Nu, problema este și acum nerezolvată. De ce? Cum au „rezolvat” problema? Prin ordonanță de urgență. Ce a spus poporul când a fost chemat la vot de către Klaus Iohannis prin referendum? A spus negru pe alb. Majoritate, aproape 90%, că nu mai vrem ca guvernul să reglementeze în domeniul justiției prin ordonanță, exact ceea ce au făcut. Motiv clar de neconstituționalitate și al doilea motiv de neconstituționalitate: legea prevede foarte clar faptul că, în momentul în care un proiect de lege este pe circuitul parlamentar, nu mai poate fi adoptată ordonanța”, spune avocatul Constantin Durgheu.

Întrebat dacă ”această zbatere” are legătură cu dosarele fostului prim adjunct al SRI, Florian Coldea, avocatul Alexandru Morărescu a răspuns că există un dosar aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție, în care un fost ministru este acuzat de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, pentru că a comandat o cantitate foarte mare de vaccinuri.

El a explicat că poate pune, în mod rezonabil și fără a specula prea mult, în legătură această situație cu dorința unora de a-l înlătura de la conducerea DNA pe procurorul Voineac, subliniind că, în mandatul acestuia, nu mai era posibilă mediatizarea excesivă a ieșirilor persoanelor cu cătușe din DNA, care, astfel, erau practic condamnate înainte de începerea procesului.

”Avem un dosar în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție, în care un fost ministru este acuzat de infracțiunea de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, prin aceea că a comandat o cantitate foarte mare de vaccinur. De aici pot eu să pun în legătură, în mod rezonabil, fără însă a specula foarte mult, și dorința unora de a-l înlătura de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție pe procurorul Voineag. Care? Aici fac o paranteză și mă înclin în fața domniei sale: în mandatul său nu a mai fost posibilă acea baie de mulțime și de ziariști în momentul în care cineva ieșea cu cătușe din DNA, ca urmare a acestei băi de mulțime și a mediatizării excesive, persoana respectivă era condamnată înainte de a începe măcar procesul.

Morărescu a menționat, de asemenea, că Curtea de Apel este sesizată cu judecarea unui fost șef executiv al unuia dintre serviciile de informație, context în care lucrurile pot fi puțin încurcate. El a adăugat că, în viitor, fapte de corupție și abuz în serviciu săvârșite de actualii miniștri, în legătură cu contracte sau modul de cheltuire a banilor, ar putea fi supuse anchetei penale sau judecății. Avocatul a precizat că actorii importanți în aceste cazuri ar fi Înalta Curte, având în vedere calitatea persoanelor implicate și competența materială a DNA de a instrumenta astfel de cauze.

Al doilea. Chiar Curtea de Apel, am înțeles, este sesizată cu judecata unui fost șef executiv al unuia dintre serviciile de informație. Lucrurile pot fi puțin încurcate. Mai există și posibilitatea ca, în viitor, să fie supuse anchetei penale sau chiar judecății fapte de corupție și de abuz în serviciu săvârșite de actualii miniștri în legătură cu contracte sau cu modul de cheltuire a banilor în ultima perioadă. Și banii au fost, slavă Domnului, și s-au cheltuit foarte mult. Și atunci, cine sunt actorii importanți – Înalta Curte, având în vedere calitatea lor și competența materială a Direcției Naționale Anticorupție de a instrumenta astfel de cauze”

Ulterior, jurnalistul Dan Andronic a întrebat dacă atacul asupra Înaltei Curți vine din interesul politicienilor de a-și pune pe cineva acolo.

”Eu nu spun că așa este, dar există o suspiciune rezonabilă că există o legătură între aceste zbateri”, spune avocatul.

La rândul său, jurnalistul Dan Andronic a reamintit despre legătura directă dintre judecătoarea Raluca Moroșanu și Florian Coldea, menționând că aceasta a respins singurul mandat de percheziție informatică emis vreodată pentru telefonul unui inculpat.

De asemenea, a adăugat că între chinezul Yuan și Florian Coldea existau relații de afaceri foarte puternice, precizând că pământul extras din exploatarea de la Cuprumin era transportat cu vaporul. El a adăugat că scopul nu era extragerea aurului, așa cum spusese Cătălin Hideg, ci a metalelor rare, pentru care tehnologia locală nu permitea decantarea.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.