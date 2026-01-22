În cadrul celui mai nou episod al podcastului ”HAI Live cu Turcescu”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, cunoscutul jurnalist i-a avut ca interlocutori pe Tavi Hoandră și pe Bogdan Comaroni.

Tavi Hoandră a afirmat că Europa ar fi renunțat, în ultimii ani, la utilizarea propriilor resurse energetice, precum cărbunele, în favoarea unor politici pe care le consideră impuse de curente neomarxiste, acuzând faptul că acestea au dus la instalarea unor soluții energetice ineficiente și inestetice, cu impact negativ asupra mediului.

El a susținut că aceste orientări ar fi fost promovate prin intermediul ONG-urilor, pe care le-a descris ca având o influență excesivă asupra deciziilor politice, legislative și chiar asupra justiției, transformând protecția mediului într-un instrument de constrângere a populației.

În opinia sa, aceste mecanisme ar fi contribuit la degradarea economică și socială a Europei, inclusiv prin tentative de închidere a hidrocentralelor și blocarea unor investiții majore menite să asigure energie ieftină și sigură.

De asemenea, Tavi Hoandră a declarat că drepturile fundamentale sunt tot mai restrânse, invocând riscul controlului asupra conturilor, plăților și libertății de exprimare, și a susținut că Europa s-a îndepărtat de valorile creștine tradiționale, orientându-se spre o societate dominată de reguli excesive și de contestarea proprietății private, oferind drept exemplu cazul unei persoane care ar fi ajuns să ceară statului să-i preia locuința din cauza imposibilității de a mai plăti obligațiile financiare.

”Noi am renunțat. Bă, neomarxismul a adus pegra în Europa. Am renunțat la cărbune, am renunțat la toate resursele. De ce, mă? Ca să montăm, avea dreptate Trump, ca să montăm elicele alea acolo care omoară păsările și care arată extrem de urât. Europa, sub neomarxiștii ăștia, sub care și România, deși mai sunt 10% care îi votează. Băi, ăștia conduc ONG-urile. Deci ONG-urile găsesc asta metoda asta de a salva nu știu ce năpârcăci, nu știu ce greieraș, bă astea sunt metode de coercizieție prin care se imprimă oamenilor legi care să le aducă aminte în fiecare zi că nu mai sunt stăpân pe drepturile lor și pe viețile lor și că altcineva le interzice sau le dă voie să facă ceva. Asta a distrus, de asta e distrusă Europa și arată urât, că a venit cenzura, hidrocentralele, toate vor să le închidă. Uite și năpârca asta de ministră. Bă, asta are treabă cu hidrocentralele noastre. Noi stăm cu investiții de miliarde ca să avem energie ieftină și deșteaptă asta le oprește. Și ONG-urile, care acuma ONG-urile se ocupă și de justiție, și de năpârci, și totul se concentrează pe a pune cât mai mult căpăstrul omului. Acuma vor să controleze și cardurile, vor să controleze și conturile, vor să controleze și cuvântul liber și drepturile omului nu mai există. Deci asta asta vede Trump și asta vede orice om normal, bă, că Europa nu mai este creștină. Începe să fie Europa LGBT-ului, Europa drepturilor încălcate, a regulilor. Neomarxiștii români îs foarte deranjați de proprietate. Vor să ne ia și casele, nenoriciții. Am văzut că este o doamnă care zice: „Domnule, vă rog să veniți să luați casa că eu nu mai pot să plătesc”, spune Tavi Hoandră.

Tavi Hoandră a susținut că situația actuală s-ar apropia de un punct de cotitură, întrucât, în opinia sa, anumite personaje publice ar fi confruntate tot mai direct cu realitatea propriilor decizii și nu ar mai putea evita la nesfârșit răspunderea. El a afirmat că președintele României, Nicușor Dan, ar evita expunerea publică din motive de rușine, pe care le leagă de o lipsă de legitimitate. Totodată, Hoandră a invocat declarații ale lui Donald Trump privind existența unor investigații legate de fraudarea alegerilor din Statele Unite, sugerând că aceleași mecanisme ar fi fost folosite și în România, inclusiv în contextul anulării alegerilor, despre care crede că ar putea ieși la iveală informații surprinzătoare.

În acest context, el a afirmat că liderii europeni ar fi puși în fața propriilor contradicții, în timp ce populația suportă costuri ridicate ale energiei și dificultăți economice, deși Europa ar avea resurse suficiente pentru a asigura un trai decent. Tavi Hoandră a criticat politicile de mediu promovate la nivel european, comparându-le cu abordările Chinei și Statelor Unite, pe care le consideră mai pragmatice, și a declarat că inițiative precum Green Deal-ul sau acordul Mercosur ar avea ca scop restrângerea libertății individuale și exercitarea unui control tot mai strict asupra conștiinței și vieții cetățenilor obișnuiți, prin intermediul unor reglementări tot mai numeroase.

”Deci aici s-a ajuns, dar e înspre sfârșit pentru că cineva le pune oglinda în față. Mă, când cineva spune așa, nu mai poți să o freci la infinit. Deși ăștia uite, bă, se coiesc toți. Nicușor nu se duce, bă, de rușine. Deci un președinte ilegitim. Deci Trump a anunțat că există investigații în legătură cu furtul alegerilor din America, dar ăia care au furat alegerile în America au furat alegerile și în România. Băi, frate, deci eu cred că acolo se ascunde o mare surpriză pentru pentru băieții ăștia care au anulat alegerile în România. Să vedem. Și atunci e normal ca cineva care vine și-ți pune ștampila și-ți pune oglinda în față spui: „Bă, ai de toate. Oamenii tăi mor de foame, oamenii tăi fac economie, oamenii tăi plătesc cea mai mare energie deși ați putea să fiți oameni normali ca noi. El a dat drumul la tot. China poluează, America poluează. Bă, Europa vrea să salveze planeta. Bă, cine mai crede așa o prostie, mă? Green Dealul și toate astea. Acordul ăsta Mercosur. Bă, totul este pentru a încătușa cât mai mult conștiința liberă, conștiința omului de rând care se simte tot mai mult atacat de legi”, a mai precizat Tavi Hoandră.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.