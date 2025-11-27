Eugen Teodorovici a declarat, în cadrul podcastului „HAI Live”, publicat miercuri, 26 noiembrie, pe canalul de YouTube „HAI România!” , că nu se implică în politică pentru oportunitate de imagine și că nu urmărește să spună ceea ce oamenii vor să audă, ci să facă ceea ce consideră corect. El a precizat că a fost un politician incomod atât în PSD, cât și în Guvern.

Teodorovici a explicat că proiectul său politic se vrea un pol de centru-stânga sau centru, care să adune oameni dornici să schimbe România, indiferent de apartenența politică, atâta timp cât respectă regulile partidului și nu au probleme legale. El a subliniat că experiența și dorința de a contribui la schimbare sunt mai importante decât apartenența la un partid sau puterea de decizie formală.

Referitor la eventuale colaborări cu alți politicieni, Teodorovici a spus că nu s-au purtat discuții concrete cu Viorica Dăncilă, dar că oricine respectă regulile și vrea să contribuie poate face parte din proiect, cu condiția să fie transparent și corect.

„Robert Turcescu: – Chiar îți dorești, acum, să fii primarul Capitalei s-au ai intrat în competiție pentru că e o oportunitate de imagine, să zicem așa… Eugen Teodorovici: – Nu, nu, nu fac de astea, oportunitate de imagine…, niciodată. Dacă voiam să fac asta, puteam să ajung ca mulții. Dacă erai cu limba mai puțin ascuțită, depășeai de mult și funcția de prim-ministru. Da? Ei, eu nu fac asta. Nu o să spun ce vrea să audă fiecare. O să fac doar ce este corect. Da? Indiferent că o să critic dacă este făcut ceva greșit inclusiv de cei de lângă mine. În PSD și în Guvern am fost foarte incomod. (…) Deci, acest pol de centru stânga sau centru, oricum este, el aici va aduna absolut tot ce înseamnă dorința de a schimba această țară. Soluțiile bune, rele, repet, nu contează chiar să ai puterea, domnule, dacă unul de la partidul nu-știu-care vine cu o idee, foarte bine, mai adaugă și tu ceva în plus ca să fie perfect. Dan Andronic: – Viorica Dăncilă va face parte din proiectul ăsta? S-a vorbit cu ea? Eugen Teodorovici: – Nu, nu, nu. Atenție. Nu s-a vorbit chestiunea aceasta, dar toți care se vor găsi… pentru că eu am altă condiție de pus. Dom’le, atâta timp cât nu există o restricție a unui instanță în România de a face acest lucru, atâta timp cât vrei să tragi, să aduci din experiența proprie la schimbarea acestei țări… și trei la mână, cât respecți regulile partidului… adică nu vreau să mai aud că îl face ăsta de aici pe unul că e hoț din alt partid. În momentul acela pleci din partid. Dacă ai făcut chestia aceasta, ai plecat din partid. Avem structurile statului care trebuie să-și facă treaba. Trebuie să readucem clasa politică, poate cum a fost o dată, cândva. Dom’le, sunt discuții între oameni. Nu trebuie să ducem hate-ul către populație și în stradă. Nu trebuie să dezbine clasa politică. Când spui un lucru, să rămână acel lucru și așa mai departe. România are nevoie de acest gentleman, să zic așa, în societate. Eu asta cred și pentru asta voi lupta în continuare. Tinerii trebuie să vadă că tu ești buldozer.”

În ceea ce privește politica fiscală, Teodorovici s-a declarat împotriva impozitului progresiv, explicând că nu este corect să penalizezi pe cei care muncesc mai mult sau să favorizezi pe cei care nu lucrează.

El consideră că anumite forme de ajutor social, cum ar fi ajutorul de șomaj, trebuie ajustate în contextul deficitului de forță de muncă și că jocurile de noroc ar trebui reglementate strict, fără ipocrizie, pentru a preveni accesul minorilor și abuzurile.

„Dan Andronic: – Ești adeptul impozitului progresiv? Eugen Teodorovici: – Asta e o prostie. Adică nu sunt de acord fiind, să zic așa, o parte liberală. Niciodată nu am să iau de la cel care face pentru că vrea să facă mai mult, vrea să facă două școli, cinci joburi, să fie mai bine. De ce? Nu! Sau să-l avantajez pe ăla care nu vrea să muncească. Din punctul meu de vedere, șomajul trebuie să fie desființat, ajutorul de șomaj. Atât timp cât este deficit de forță de muncă, n-am de ce să dau din partea statului absolut niciun leu. Da? O legăm mai puțin cu chestia asta cu jocurile de noroc, când mă întreba cineva, dom’le, cu păcănelele. Dom’le, să dispară ce înseamnă păcănele, nu sălile în care se fac jucurile. Să nu fim ipocriți. Dar atenție mare, că afară, acolo nu intră nimeni care nu are vârsta de 18 ani, nu intră nimeni care are din partea statului o formă de sprijin. Că este șomaj, că este bursă, că este cutare. Ai baze de date, cum să nu? Deci, toată rețeaua din România are o conexiune. Unde? Într-o platformă pe care… o face cine? Oficiul Național pentru Jocul de Noroc. Deci, nu mă lasă pe mine ca și cazino să intru în baza țării. Nu! Ăla îmi aduce aici, ca un tampon, ca o platformă, ca eu să pot să verific. Dacă prind în sala ta de casino pe unul care n-are voie să intre, că e minor… acționarul acelei companii nu mai pupă 10 de ani, 20 de ani, 30 de ani să mai facă acel timp de activitate. Simplu, dar cu reguli puține, dar dure. Ca și pe o trotuare. De ce să punem noi țărușile alea? Vom vorbi de țărușile alea o grămadă. Asta e panseluța modernă. Pune, frate, ai cameră video în colțul străzii. Cine a pus roata pe trotuar și-a luat amenda. Direct. Nu stai să faci chestia asta, să faci, să cheltui bani. Robert Turcescu: – Păi da, ce bani se fac de țărușile astea în tot orașul. E nebunie curată. Te împiedici de ele. Eugen Teodorovici: – Merge femeia cu căruciorul, copilul se împiedică. Astea-s chestii, sunt forme de scoatere a banilor din banul public. Adică lucrurile sunt atât de simple, atât de simple.”

Despre administrația Bucureștiului, Teodorovici a afirmat că poate oferi soluții concrete pentru probleme vechi, precum traficul sau locuințele. El a propus un sistem de semaforizare inteligentă, bazat pe WiFi, care să fie coordonat central și să prioritizeze transportul public, fluidizând circulația și reducând blocajele. El a explicat că monitorizarea și managementul traficului ar fi complet digitalizate, cu informații în timp real pentru cetățeni și autorități.

Scopul său este să implementeze soluții practice și eficiente, fără a complica inutil lucrurile, și să redea Bucureștiului funcționalitatea și claritatea de care are nevoie.