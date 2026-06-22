Evoluția umană își poate schimba direcția. Cercetătorii spun că tehnologia și cultura rescriu regulile selecției naturale

Evoluția umană ar putea traversa o etapă de transformare fără precedent, susțin mai multe echipe de cercetători care au analizat impactul culturii și tehnologiei asupra dezvoltării speciei. Studiile publicate în 2025 indică faptul că medicina, inovațiile tehnologice și organizarea socială influențează tot mai puternic modul în care oamenii se adaptează la mediu. Specialiștii afirmă că această schimbare este deja vizibilă și ar putea redefini mecanismele clasice ale selecției naturale.

Evoluția umană ar putea intra într-o nouă fază, în care schimbările culturale și progresul tehnologic au un impact mai mare asupra supraviețuirii și adaptării oamenilor decât presiunile exercitate de mediul înconjurător.

Potrivit unor cercetări recente, soluțiile dezvoltate de societate pentru a depăși limitele biologice – de la sisteme moderne de încălzire și răcire până la lentile de contact, antibiotice și intervenții chirurgicale complexe – reduc nevoia unor adaptări genetice care, în trecut, ar fi necesitat numeroase generații pentru a apărea.

În mod tradițional, evoluția este definită ca procesul prin care organismele vii se modifică treptat prin transmiterea variațiilor genetice moștenite. Acest mecanism este influențat de presiunile mediului, care favorizează anumite caracteristici și cresc probabilitatea ca acestea să fie transmise urmașilor.

Un exemplu frecvent invocat de biologi este relația dintre malarie și gena responsabilă de anemia falciformă. În zonele tropicale afectate de această boală, purtătorii unei singure copii a genei beneficiază de o protecție suplimentară împotriva infecției, ceea ce le crește șansele de supraviețuire și de reproducere.

Cercetătorii subliniază însă că influența culturii asupra evoluției nu este un fenomen nou. Capacitatea adulților de a digera lactoza este considerată o adaptare care s-a răspândit în comunitățile pastorale timpurii, unde consumul de lapte avea un rol important în alimentație.

„Evoluția umană pare să-și schimbe direcția”, a declarat cercetătorul în evoluție culturală Tim Waring de la Universitatea din Maine, coautor al unui studiu publicat în septembrie 2025 în revista BioScience.

În aceeași analiză, specialistul a explicat rolul moștenirii culturale în dezvoltarea speciei:

„Când învățăm abilități, instituții sau tehnologii utile unii de la alții, moștenim practici culturale adaptive”.

Referindu-se la concluziile studiului, Waring a precizat: „Examinând dovezile, constatăm că cultura rezolvă problemele mult mai rapid decât evoluția genetică. Acest lucru sugerează că specia noastră se află în mijlocul unei mari tranziții evolutive”.

Autorii cercetării au analizat inclusiv exemple concrete care demonstrează că oamenii continuă să evolueze. În comunitatea franco-canadiană izolată de pe Île aux Coudres, vârsta la care femeile au primul copil a scăzut semnificativ de-a lungul a peste 140 de ani, o modificare care a fost observată și la nivel genetic.

Deși factorii de mediu continuă să influențeze evoluția umană, Tim Waring și ecologul evoluționist Zachary Wood, de la Universitatea din Maine, susțin că rolul culturii a devenit dominant în modelarea presiunilor de selecție.

Descriind această transformare, Wood a afirmat:

„Evoluția culturală mănâncă evoluția genetică la micul dejun. Nici pe departe nu e”.

Cercetătorii atrag atenția că această schimbare nu înseamnă neapărat apariția unor noi adaptări genetice. În multe situații, tehnologia și medicina elimină pur și simplu riscurile care, în trecut, influențau supraviețuirea.

Un exemplu este reprezentat de operațiile cezariene. Dacă în trecut anumite complicații la naștere puteau fi fatale pentru mamă și copil, intervențiile medicale moderne permit supraviețuirea și transmiterea mai departe a unor caracteristici genetice care altădată ar fi fost eliminate prin selecție naturală.

De asemenea, bolile care au provocat epidemii devastatoare în istorie pot fi tratate astăzi eficient. Cu toate acestea, efectele unor evenimente precum ciuma care a afectat Europa în secolul al XIV-lea rămân vizibile în genomul descendenților supraviețuitorilor.

În cadrul studiului publicat în BioScience, Waring și Wood au dezvoltat un model teoretic care încearcă să măsoare viteza cu care cultura poate înlocui influența geneticii în modelarea trăsăturilor umane. Rezultatele obținute sugerează că această tranziție este deja în curs și s-ar putea accelera în viitor.

Explicând impactul tot mai mare al mediului social asupra indivizilor, Waring a declarat:

„Întreabă-te: Ce contează mai mult pentru rezultatele tale personale în viață, genele cu care te naști sau țara în care locuiești?”.

El a continuat: „Astăzi, bunăstarea ta este determinată din ce în ce mai puțin de biologia ta personală și din ce în ce mai mult de sistemele culturale care te înconjoară – comunitatea ta, națiunea ta, tehnologiile tale. Iar importanța culturii tinde să crească pe termen lung, deoarece cultura acumulează soluții adaptive mai rapid”.

O altă analiză publicată în iunie 2025 de o echipă internațională coordonată de microbiologul Arthur Saniotis, de la Universitatea Cihan-Erbil din Irak, sugerează că succesul umanității în reducerea presiunilor externe ar putea avea efecte complexe asupra viitorului speciei.

Autorii lucrării susțin că oamenii au diminuat atât de mult influența selecției naturale încât propria traiectorie evolutivă ar putea fi afectată. În opinia lor, progresul tehnologic și medical ar putea deveni tot mai necesar pentru compensarea unor efecte asociate cu ceea ce cercetătorii numesc „selecție naturală relaxată”.

Potrivit acestei ipoteze, utilizarea constantă a tehnologiei pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ar putea crea o dependență tot mai mare de aceleași instrumente care au redus presiunile evolutive tradiționale.

Teoria este controversată și generează dezbateri în comunitatea științifică, inclusiv din cauza implicațiilor etice pe care le ridică în privința intervențiilor asupra biologiei umane și a amintirilor istorice asociate conceptelor eugeniste.

În opinia lui Tim Waring, răspunsul la aceste provocări ar putea veni mai degrabă din capacitatea societăților de a coopera și de a se adapta decât din dezvoltarea unor tehnologii tot mai sofisticate.

„Organizarea culturală face ca grupurile să fie mai cooperative și mai eficiente”, a explicat Waring.

Referindu-se la perspectivele pe termen lung, cercetătorul a adăugat:

„Dacă moștenirea culturală continuă să domine, soarta noastră ca indivizi și viitorul speciei noastre ar putea depinde din ce în ce mai mult de puterea și adaptabilitatea societăților noastre”.

Studiul coordonat de Tim Waring și Zachary Wood a fost publicat în septembrie 2025 în revista BioScience, precum și lucrarea coordonată de Arthur Saniotis, publicată în iunie 2025 și dedicată efectelor reducerii presiunilor de selecție naturală asupra evoluției umane.