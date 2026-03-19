În contextul actualei crize energetice, compania de stat QatarEnergy evaluează posibilitatea de a invoca clauza de „forță majoră” pentru a suspenda unele contracte de livrare. Decizia este luată în calcul după ce atacurile asupra infrastructurii energetice au generat perturbări majore în producția de gaze naturale lichefiate.

Surse din industrie indică faptul că producția totală de GNL a fost deja redusă cu aproximativ 17%, o scădere semnificativă într-un moment în care Qatar joacă un rol esențial pe piața globală a energiei. Această diminuare afectează capacitatea companiei de a-și respecta angajamentele contractuale față de partenerii internaționali.

Impactul nu se limitează doar la gazele naturale lichefiate. Reprezentanții companiei avertizează că sunt afectate și alte produse energetice și derivate, inclusiv gazul condensat, gazul petrolier lichefiat, heliul, nafta și sulful. În plus, mai multe proiecte majore, evaluate la aproximativ 26 de miliarde de dolari și dezvoltate în parteneriat cu companii internaționale precum ExxonMobil, sunt puse sub semnul întrebării.

Pagubele provocate de atacurile iraniene sunt estimate la aproximativ 12,8 milioane de tone anual de producție afectată. Specialiștii din domeniu apreciază că revenirea la nivelurile anterioare ar putea dura între trei și cinci ani, în funcție de evoluția situației de securitate din regiune.

Pe lângă pierderile de producție, impactul financiar este considerabil. QatarEnergy se confruntă cu pierderi anuale de aproximativ 20 de miliarde de dolari, ceea ce transformă actuala situație într-unul dintre cele mai grave șocuri de aprovizionare din istoria recentă a companiei.

Reducerea producției afectează direct livrările către state importante, printre care Italia, Belgia, Coreea de Sud și China. În condițiile în care aceste economii depind într-o măsură semnificativă de importurile de energie, riscurile pentru stabilitatea piețelor cresc considerabil.

Reprezentanții companiei subliniază că reluarea completă a activității nu este posibilă atât timp cât conflictul regional persistă, ceea ce menține incertitudinea pe termen mediu și lung.

Această situație riscă să amplifice criza energetică la nivel global, mai ales în Europa, unde gazul lichefiat din Qatar a devenit esențial după reconfigurarea fluxurilor energetice din ultimii ani. Reducerea livrărilor ar putea genera o creștere suplimentară a prețurilor și presiuni asupra economiilor deja afectate de inflație.

Statele europene și asiatice ar putea intra într-o competiție mai dură pentru resursele disponibile, ceea ce ar accentua volatilitatea pieței. În același timp, incertitudinea privind livrările viitoare determină companiile și guvernele să caute soluții alternative, însă acestea sunt limitate pe termen scurt.

Pe fundalul acestei situații energetice tensionate, negocierile dintre Statele Unite și Iran au eșuat, agravând contextul geopolitic. Ministrul de externe al Omanului a declarat că un acord pentru evitarea războiului „părea cu adevărat posibil”, însă evoluțiile ulterioare au schimbat radical situația.

„A fost un şoc, dar nu o surpriză, când, pe 28 februarie – la doar câteva ore după cele mai recente şi mai substanţiale discuţii – Israelul şi America au lansat din nou un atac militar ilegal împotriva păcii care părea, pentru scurt timp, cu adevărat posibilă”, a scris Albusaidi.

Acesta a criticat dur deciziile administrației americane, afirmând că „cea mai mare eroare de calcul a administraţiei americane a fost, desigur, faptul că s-a lăsat atrasă în acest război, în primul rând”. Totodată, el a subliniat că „implică indicarea măsurii în care America a pierdut controlul asupra propriei politici externe”, a declarat Albusaidi.

În paralel, oficiali americani analizează măsuri pentru a stabiliza piața petrolului.

„În esenţă, vom folosi barilii iranieni împotriva iranienilor pentru a menţine preţul scăzut în următoarele 10 sau 14 zile, pe măsură ce continuăm această campanie”, a declarat Scott Bessent.

Tensiunile militare au avut deja consecințe directe asupra infrastructurii energetice din regiune. O rachetă balistică iraniană a lovit complexul rafinăriei de petrol din Haifa, provocând intervenția echipelor de urgență.

Autoritățile au transmis că echipele intervin pentru stingerea incendiului și evaluarea eventualelor riscuri legate de materiale periculoase. Deși nu au fost raportate victime, incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea instalațiilor energetice din zonă.

Ministerul Protecţiei Mediului a anunțat că „în acest moment, circumstanţele incidentului sunt în curs de investigare”, subliniind că monitorizează situația și va furniza informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Armata israeliană a precizat că impactul a fost cauzat de fragmente rezultate din interceptarea unei rachete, nu de o lovitură directă, însă evenimentul evidențiază riscurile majore pentru infrastructura critică în contextul conflictului.