Românii și cetățenii din alte peste 80 de țări vor putea pătrunde pe teritoriul Marii Britanii doar pe baza unei autorizații digitale prealabile, începând cu 25 februarie 2026. Obligativitatea obținerii Autorizației Electronice de Călătorie (ETA) este parte a unui proces mai amplu de modernizare a controlului la frontiera britanică.

Întreg procesul este menit să sporească securitatea și să ofere autorităților britanice o verificare avansată a celor care doresc să intre în Regatul Unit.

Noile reguli îi vizează inclusiv pe călătorii aflați în tranzit, cu zboruri de legătură, ceea ce înseamnă că orice trecere prin controlul pașapoartelor necesită o aprobare ETA validă.

Potrivit guvernului britanic, cetățenii din 85 de state care în prezent nu au nevoie de viză vor fi obligați să aplice pentru ETA înainte de călătorie sau tranzit.

Aplicația se depune prin aplicația oficială UK ETA (vezi aici pe Google Play sau Apple App Store), contra unei taxe de 16 lire (aproximativ 92 de lei), iar autorizația, odată aprobată, va permite efectuarea mai multor călătorii în Regatul Unit. Transportatorii vor avea obligația de a verifica existența ETA sau a unui eVisa valabil înainte de îmbarcare.

De la lansarea sistemului în octombrie 2023, peste 13,3 milioane de persoane au aplicat deja cu succes, iar autoritățile afirmă că cei care au utilizat ETA au avut parte de o experiență de călătorie mai rapidă și mai predictibilă. ETA este necesară inclusiv pentru vizitatorii care doar tranzitează Regatul Unit și trec prin controlul britanic al pașapoartelor.

Reprezentanții guvernului de la Londra subliniază că sistemul aduce avantaje atât pentru securitate, cât și pentru călători.

Ministrul britanic pentru Migrație și Cetățenie, Mike Tapp, a explicat că ETA oferă autorităților o capacitate sporită de a bloca accesul persoanelor considerate o amenințare, dar și o perspectivă mai clară asupra fluxurilor de imigrație. Tot el a subliniat că digitalizarea procesului permite milioanelor de vizitatori anual „o experiență mai fluidă”.

Deși majoritatea aplicanților primesc aprobarea în câteva minute, autoritățile recomandă ca solicitarea pentru ETA să fie depusă cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data călătoriei, pentru a evita întârzierile în situațiile ce necesită verificări suplimentare.

Cetățenii britanici și irlandezi, inclusiv cei cu dublă cetățenie, sunt exceptați de la noua cerință.

Guvernul de la Londra amintește că sisteme similare sunt deja folosite de state precum SUA și Canada, unde autorizațiile electronice au devenit standard pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de pasageri.

Implementarea din februarie 2026 marchează trecerea la aplicarea strictă a regulilor, după o perioadă de acomodare menită să permită adaptarea vizitatorilor la noile proceduri.