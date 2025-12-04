ESZ Prahova livrează astăzi apă către operatori și către industrie
Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a depus eforturi considerabile pentru a asigura livrarea rapidă a apei către consumatori. În această dimineață, suntem pregătiți să furnizăm apă agenților economici, respectând toate standardele tehnice, fizice și chimice.
În următoarele 72 de ore, așteptăm rezultatele analizelor microbiologice pentru a confirma că apa respectă criteriile prevăzute de OUG 7/2023.
Rămânem angajați în mod constant să gestionăm responsabil tratarea apei potabile și să fim prezenți în toate etapele procesului de distribuție.
Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA furnizează apă potabilă pentru 84% din populația județului Prahova și apă industrială pentru multiple companii din zonă. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu parteneri instituționali și economici din domeniul apei.
Tanczos Barna: Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
Vicepremierul Tanczos Barna a discutat, la TVR Info, despre criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, cauzată de situația de la Paltinu. El a atras atenția că tot mai frecvent persoane nepregătite ajung în funcții de conducere, chiar în companii strategice, și că astfel de oameni pot gestiona firme esențiale pentru energie, alimentarea cu apă sau economia regională.
Tanczos Barna a propus ca cei responsabili de situația creată să fie demişi și să răspundă pentru consecințele faptelor lor. Vicepremierul a subliniat că nu este acceptabil ca greșelile grave să rămână fără urmări și că persoanele vinovate pentru acest dezastru trebuie să fie înlăturate din funcții.
Vicepremierul Tanczos Barna a subliniat necesitatea unei structuri de furnizare a apei organizate similar celorlalte județe. El a explicat că nu ar trebui să existe două companii sau o companie intermediară între Apele Române și furnizorii locali, ci o singură companie județeană, coordonată de Consiliul Județean, responsabilă de toate aspectele legate de alimentarea cu apă. În opinia sa, o companie de apă nu ar trebui să funcționeze subordonată unei companii naționale, mai ales când alte județe nu se confruntă cu astfel de situații.
Tanczos Barna a adăugat că noua companie trebuie să angajeze specialiști. În alte județe, companiile de apă sunt conduse de profesioniști cu zeci de ani de experiență în domeniu, capabili să asigure servicii eficiente. În schimb, în Prahova, el a observat că în conducerea companiei locale apar reprezentanți politici care primesc salariu fără a produce rezultate, iar consecințele sunt vizibile acum.
„Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni.
În al doilea rând, nu putem să rămânem un stat unde greşelile la acest nivel rămân fără repercusiuni şi fără consecinţe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece şi va trebui să plece şi să suporte consecinţele. Este punctul numărul doi.
Trei. Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată acea structură de furnizare de apă similar cu celelalte judeţe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române şi celelalte companii. Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din judeţ, cum este Hidro Prahova sau parcă aşa se numeşte cealaltă companie, aceleaşi reguli ca în celelalte judeţe şi să gestioneze prin Consiliul Judeţean sau Consiliul Judeţean, prin această companie regională, problemele. N-are ce să caute la o companie naţională o companie de furnizare de apă. Când nu există nicio situaţie de genul acesta în alte judeţe.
Pentru că, dacă mergem în celelalte judeţe din ţară, cei care conduc acele companii de apă lucrează în domeniu de zeci de ani de zile şi au experienţă, ştiu cum se oferă aceste servicii de furnizare de apă. Aici văd că a fost o companie unde mai apăreau câte un reprezentant al unui partid politic din judeţ care încasa salariile pe care le încasa şi producea, uite ce produce”, argumentează viceprim-ministrul.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.