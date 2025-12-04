ESZ Prahova livrează astăzi apă către operatori și către industrie

Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a depus eforturi considerabile pentru a asigura livrarea rapidă a apei către consumatori. În această dimineață, suntem pregătiți să furnizăm apă agenților economici, respectând toate standardele tehnice, fizice și chimice.

În următoarele 72 de ore, așteptăm rezultatele analizelor microbiologice pentru a confirma că apa respectă criteriile prevăzute de OUG 7/2023.

Rămânem angajați în mod constant să gestionăm responsabil tratarea apei potabile și să fim prezenți în toate etapele procesului de distribuție.

Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA furnizează apă potabilă pentru 84% din populația județului Prahova și apă industrială pentru multiple companii din zonă. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu parteneri instituționali și economici din domeniul apei.

Vicepremierul Tanczos Barna a discutat, la TVR Info, despre criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, cauzată de situația de la Paltinu. El a atras atenția că tot mai frecvent persoane nepregătite ajung în funcții de conducere, chiar în companii strategice, și că astfel de oameni pot gestiona firme esențiale pentru energie, alimentarea cu apă sau economia regională.

Tanczos Barna a propus ca cei responsabili de situația creată să fie demişi și să răspundă pentru consecințele faptelor lor. Vicepremierul a subliniat că nu este acceptabil ca greșelile grave să rămână fără urmări și că persoanele vinovate pentru acest dezastru trebuie să fie înlăturate din funcții.

Vicepremierul Tanczos Barna a subliniat necesitatea unei structuri de furnizare a apei organizate similar celorlalte județe. El a explicat că nu ar trebui să existe două companii sau o companie intermediară între Apele Române și furnizorii locali, ci o singură companie județeană, coordonată de Consiliul Județean, responsabilă de toate aspectele legate de alimentarea cu apă. În opinia sa, o companie de apă nu ar trebui să funcționeze subordonată unei companii naționale, mai ales când alte județe nu se confruntă cu astfel de situații.

Tanczos Barna a adăugat că noua companie trebuie să angajeze specialiști. În alte județe, companiile de apă sunt conduse de profesioniști cu zeci de ani de experiență în domeniu, capabili să asigure servicii eficiente. În schimb, în Prahova, el a observat că în conducerea companiei locale apar reprezentanți politici care primesc salariu fără a produce rezultate, iar consecințele sunt vizibile acum.