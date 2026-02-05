România și Georgia fac un pas decisiv în conectarea rețelelor lor electrice prin Marea Neagră, printr-un proiect ambițios de cablu submarin de înaltă tensiune (HVDC). Lung de aproximativ 1.200 de kilometri, acesta se va transforma în cea mai lungă „autostradă electrică” subacvatică din Europa, capabilă să transporte energie pe distanțe record și să lege direct Europa de regiunea Caucazului.

Inițiativa nu este doar un proiect tehnic, ci și un simbol al cooperării regionale și al integrării energiei regenerabile la scară internațională. Memorandumul de înțelegere semnat recent între Transelectrica și Georgian State Electrosystem stabilește cadrul colaborării pentru dezvoltarea cablului, incluzând planificarea tehnică, studiile marine, evaluările de mediu și strategia de finanțare.

”Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informeaza publicul investitor asupra semnarii la Bucuresti, astazi 4 februarie 2026, de catre Transelectrica si Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorii de transport si de sistem din Romania, respectiv Georgia, a unui Memorandum de Intelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – Romania Cablu Submarin in Marea Neagra. Semnarea Memorandumului marcheaza o noua etapa in evolutia proiectului, care a parcurs deja faza de studii de fezabilitate, este inclus in Planurile de Dezvoltare a Retelei pe Zece Ani (TYNDP) ale ENTSO-E pentru 2022 si 2024 si este promovat pentru includerea in editia TYNDP 2026. In luna decembrie 2025 proiectul a fost inclus pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene”, arată Bursa de Valori București (BVB) pe site-ul oficial.

Proiectul beneficiază deja de un parcurs avansat: studiile de fezabilitate au fost finalizate, iar cablul a fost inclus în Planul european de dezvoltare a rețelelor electrice (TYNDP). În plus, face parte dintr-un parteneriat strategic pentru energie verde, semnat în 2022 împreună cu Azerbaidjan și Ungaria, care urmărește să diversifice sursele de energie și rutele de transport către Uniunea Europeană.

”Proiectul Cablu Submarin in Marea Neagra este dezvoltat in concordanta cu Acordul de Parteneriat Strategic in domeniul energiei verzi, semnat in decembrie 2022 de guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei si Ungariei si are potentialul de a contribui semnificativ la cresterea securitatii energetice, diversificarea rutelor de transport al energiei electrice si integrarea surselor regenerabile in regiunea Marii Negre si in Uniunea Europeana. Prin acest demers, Transelectrica isi reafirma angajamentul pentru cooperare regionala, dezvoltarea infrastructurii critice de transport al energiei electrice si consolidarea pozitiei Romaniei in arhitectura energetica europeana”, mai arată BVB.

Pentru România, proiectul înseamnă consolidarea unei poziții strategice în infrastructura energetică europeană. Transelectrica a subliniat că inițiativa contribuie la dezvoltarea rețelelor critice și la securitatea energetică a regiunii, oferind acces la energie regenerabilă din zona Mării Negre și Caucaz.

“Prin acest demers, Transelectrica își reafirmă angajamentul pentru cooperare regională, dezvoltarea infrastructurii critice de transport al energiei electrice și consolidarea poziției României în arhitectura energetică europeană”, a precizat Transelectrica.

Implementarea cablului este estimată la 3–4 ani, cu un cost total de 3,5 miliarde de euro, din care Comisia Europeană ar urma să susțină proiectul cu 2,3 miliarde de euro. Odată finalizat, cablul va lega România și Georgia prin Marea Neagră, cu conexiuni extinse spre Ungaria și Azerbaidjan, creând astfel o punte energetică durabilă între Europa și Caucaz.