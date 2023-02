SpaceX, compania condusă de Elon Musk, a limitat capacitatea Ucrainei de a utiliza serviciul său de internet prin satelit în scopuri militare, după ce au apărut informații în presa internațională potrivit cărora armata Ucrainei a folosit Starlink pentru a controla dronele militare.

Potrivit BBC, la începutul războiului, Ucraina a primit echipamente SpaceX Starlink, care se conectează la sateliți și ajută oamenii să rămână conectați la internet, dar ar fi folosit tehnologia pentru a ținti pozițiile rusești cu drone militare, ceea ce, potrivit SpaceX, contravine acordului de servicii.

„Tehnologia Starlink nu a fost niciodată menită să fie transformată în armament”, a declarat, miercuri, președintele SpaceX, Gwynne Shotwell în cadrul unui eveniment care a avut loc la Washington DC.

Gwynne Shotwell a confirmat că este acceptabil ca armata Ucrainei să utilizeze tehnologia Starlink „pentru comunicații”, însă nu o „să nu le permită niciodată să o folosească în scopuri ofensive”. Potrivit spuselor sale, SpaceX a luat deja măsuri pentru a limita abilitățile armatei Ucrainei de a utiliza Starlink într-un mod ofensiv, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Conform sursei citate anterior, Guvernul Ucrainei nu a comentat încă aceste informații.

Rusia a fost acuzată, la rândul ei, de Elon Musk că a încercat să bruieze semnalele Starlink.

Pe lângă războiul din Ucraina, Elon Musk a fost implicat într-o oarecare măsură și în dezastrul care a avut loc în Turcia. acesta a anunțat miercuri, 8 februarie 2023, că accesul la reţeaua de socializare Twitter a fost restabilit în Turcia, după ce fusese blocat timp de circa 12 ore de principalii furnizori de telefonie mobilă din ţara respectivă din cauza criticilor legate de răspunsul Guvernului de la Ankara la seismele devastatoare care au lovit țara.

Reactivarea Twitter-ului în Turcia a intervenit la scurt timp după anunțul făcut de Elon Musk.

„Twitter a fost informat de către Guvernul Turciei că acces va fi reactivat în scurt timp”, a scris, miercuri, Elon Musk pe contul lui de Twitter.

Twitter has been informed by the Turkish government that access will be reenabled shortly

— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023