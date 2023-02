Turcii nu mai au acces la reţeaua Twitter! Se pare că măsura ar fi una luată de către autorităţi, care ar fi restricţionat accesul la reţeaua de socializare în toată ţara.

Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât multe persoane care s-au trezit prinse sub dărâmături, în urma seriei de cutremure puternice ce a început luni dimineaţă, au apelat la Twitter pentru a cere ajutor salvatorilor.

Reprezentanții organizației NetBlocks afirmă că reţeaua Twitter este restricționată în întreaga Turcie.

Potrivit datelor prezentate, platforma ar fi blocată de unii dintre principalii furnizori de internet din Turcia. TurkTelekom și Turkcell au blocat complet accesul, iar Vodafone permite în continuare accesul mai lent la platforma de socializare.

Restricția „vine în contextul în care populația se bazează pe acest serviciu în urma seriei de cutremure devastatoare”, a subliniat NetBlocks.

„Twitter a fost restricționat în Turcia; filtrarea este aplicată la principalii furnizori de internet și vine în contextul în care publicul a ajuns să se bazeze pe acest serviciu în urma seriei de cutremure devastatoare”, este mesajul postat pe Twitter de către organizaţia care urmărește libertățile pe internet la nivel mondial.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes

📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2

— NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023