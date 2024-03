Autoritățile anunțat un cutremur de 5 grade pe scara Richter în Almatî. Acesta este cel mai mare oraș din Kazahstan.

Mulți locuitori ai orașului au ieșit imediat din clădiri atunci când au auzit alarmele, scrie presa internațională.

Magnitudinea seimului a fost anunțată de către ministerul kazah al Situațiilor de Urgență. Potrivit informațiilor existente la acest moment, seismul s-a putut simți și în capitala kazahă, Bişkek.

Mai multe imagini cu localnicii au fost distribuite pe platforma de socializare X, deținută acum de Elon Musk. Înainte purta numele Twitter.

⚡A powerful earthquake occurred in Kazakhstan.

Residents of Almaty felt tremors with a strength of five points. People jumped out on the street to the wail of the siren. pic.twitter.com/YeuedTxI1n

— Гакрукс (@Gakruks1) March 4, 2024