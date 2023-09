Klaus Iohannis este marcat de tragedia care a avut loc, în urmă cu doar câteva ore în Maroc.

Un cutremur foarte puternic a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în această ţară. Seismul de magnitudine 6,8 grade pe Richter a avut loc la o adâncime mică, de numai 18,5 km. Daunele sunt catastrofale, iar numărul morţilor este estimat la cel puţin 632 de oameni.

Alte 329 de persoane ar fi rănite, dintre care 51 sunt în stare gravă. Multe clădiri s-au prăbuşit în urma seismului puternic. Bilanţurile sunt încă provizorii.

În urma acestei tragedii, preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de condoleanţe către poporul marocan.

Saddened by the disaster which took place last night in #Morocco. Our thoughts are with the families of those who lost their lives in this tragedy. We wish a speedy recovery to the wounded.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 9, 2023