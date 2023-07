Mai precis, mulţi utilizatori au spus că întâmpină dificultăţi în accesarea platformei. Au fost raportate mesaje precum „Nu se poate prelua tweet-uri în acest moment”, „A apărut o eroare” sau „Limita de viteză a fost depăşită”.

De asemenea, platforma Downdetector, care urmăreşte problemele site-urilor, a primit peste zece mii de rapoarte din întreaga lume de la începutul după-amiezii. Potrivit platformei, întreruperea pare să se rezolve treptat pentru unii utilizatori, scrie Le Figaro.

De asemenea, proprietarul site-ului, Elon Musk, a scris pe propria pagină că Twitter a aplicat o limită temporară la numărul de tweet-uri pe care utilizatorii le pot citi într-o zi.

Acesta a explicat inițial că toate conturile neverificate pot citi până la 600 de mesaje pe zi, iar conturile verificate sunt limitate temporar la citirea a 6.000 de mesaje pe zi. Musk a precizat inițial și că noile conturi neverificate sunt limitate la citirea a 300 de postări pe zi.

Ulterior, acesta a revenit și a scris că limitele vor crește în curând la 8.000 pentru cei verificați, 800 pentru cei neverificați și 400 pentru noile conturi neverificate.

Totodată, acesta a spus că limitele temporare de citire au fost puse în aplicare pentru a aborda „nivelurile extreme„ de ştergere a datelor şi de manipulare a sistemului.

Vineri, celor care au încercat să acceseze Twitter li s-a spus că trebuie să se autentifice pentru a vizualiza conţinutul. Miliardarul a explicat că mișcarea a fost o „măsură de urgenţă temporară”.

Acesta a afirmat că platforma de socializare „primea date furate atât de mult încât se degrada serviciul pentru utilizatorii normali”.

„Pentru a aborda nivelurile extreme de ștergere a datelor și de manipulare a sistemului, am aplicat următoarele limite temporare:

– Conturile verificate sunt limitate la citirea a 6.000 de mesaje/zi.

– Conturile neverificate la 600 de postări/zi

– Conturi noi neverificate la 300/zi”, a scris inițial Elon Musk.

„Limitele vor crește în curând la 8000 pentru cei verificați, 800 pentru cei neverificați și 400 pentru cei noi neverificați”, a anunțat ulterior acesta.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023