În aprilie, în SUA era detonată o bombă mediatică: celebrului jurnalist Fox News Tucker Carlson i-a fost reziliat contractul, chiar la cererea președintelui FoxCorp, magnatul Rupert Murdoch. Cunoscut ca un conservator radical și apropiat al fostului președinte Trump, starul media a realizat emisiunea de la ora de maximă audiență a canalului timp de mai bine de jumătate de deceniu.

Carlson ia cu el o parte din publicul captiv discursului oficial

Cunoscut ca un demolator al narativelor oficiale, Tucker Carlson face furori în online. Emisiunea sa de debut, în care a afirmat că teroriștii ucraineni ar fi putut arunca în aer hidrocentrala Kahovka, a înregistrat peste 80 de milioane de vizualizări în 19 ore, iar de la premieră emisiunea a ajuns la sute de milioane de vizualizări.

Moderatorul podcastului HAI România, Robert Turcescu, a comentat în preambulul emisiunii că este vorba de un adevărat fenomen ale cărui explicații sunt evidente.

„E un fenomen lansarea pe platforma Twitter a primului episod Tucker Carlson on Twitter. A migrat de la Fox News în urma evacuării lui de acolo. În mai puțin de 24 de ore a adunat 80 de milioane de vizualizări. Chestiunea asta ne arată amploarea fenomenului din zona online apropo de consumul de știri, de informații, de opinii. O să ziceți: se știa asta, dar e cu totul altceva. Tucker Carlson plecând din zona mainstream, ia cu el o bună parte din acel public care până acum era în continuare arondat telecomenzii.

Acum înțelegem cu toții de ce în România, dar și all over the world, vom asista la din ce în ce mai multe încercări de cenzurare a conținutului online. Pentru că în online se refugiază toți cei care îndrăznesc astăzi să aibă păreri contrare direcției de comunicare oficială, propagandei sau cuvântul ăla, narativului lansat de cei care conduc lumea”.

America ideologizată face implozie

Jurnalistul EVZ a completat că în spatele audienței fabuloase a jurnalistului american se află și o opoziție simbolică față de discursul dominat de ideologie care a cuprins America.

„În primul episod Tucker vorbește despre un lucru la mintea cocoșului, dar pe care în noua lume în care trăim nimeni nu-l abordează pentru că nu e bine, devii automat putinist. El vorbește despre sabotarea acestui baraj din Ucraina și arată un fapt absolut uluitor. Niciun jurnalist nu a îndrăznit să întrebe de ce și-ar fi bombardat rușii barajul ăla care le era foarte folositor pentru Crimeea, care din 2014 e sub stăpânirea lor. (…)”, a observat moderatorul emisiunii.

În viziunea jurnalistului de investigații Bogdan Comaroni, anvergura audienței faimosului realizator de televiziune american confirmă trendul ascensiunii mediului online pe fondul prăbușirii audiențelor televiziunilor mainstream.

Oamenii caută dincolo de adevărul oficial

„Tucker Carlson confirmă această răbufnire, cum se retrage lumea în online și cum televiziunile sunt în picaj. Tucker avea între 3-3,5 milioane de privitori maxim pe seară, mai ales când spunea chestiile lui de vârf. Acum s-a dus cu un episod la 87 de milioane în 19 ore.

Asta îți arată raportul din acest moment între oamenii care caută adevărul și caută presa alternativă în online, și cei care se duc către zona asta a presei plătite, cumpărată de globalismul media și în care nu se mai regăsesc decât o parte a celor cărora le place să fie spălați pe creier și care doresc o viață comodă, în care să vină statul să le decidă soarta. Mai ales după pandemie, când foarte mulți s-au trezit. Ca ofensivă, și la noi lumea se retrage în online”, a comentat Comaroni în studioul EVZ-Capital.

Jurnalistul a comentat, de asemenea și noile acțiuni lansate de ONG-urile lui George Soros, inclusiv în România, în direcția cenzurării presei alternative și „a selectării adevărului”.

Emisiunea de tip podcast în versiune integrală poate fi vizionată AICI.