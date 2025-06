Ce se întâmplă? De ce n-avem prim-ministru plin? De ce n-avem încă guvern? Turcescu întreabă, Adrian Severin vine cu răspunsurile și așa începe podcastul HAI LIVE în care trecem cu discuțiile și la evenimentele de actualitate de dincolo de granițele țării: evenimentele dramatice din California, problema mondială a imigranților, situația din Ucraina.

Ediția de astăzi și multe alte emisiuni fierbinți pot fi urmărite în exclusivitate pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Discuțiile au început, firesc, cu părerea lui Robert. Jurnalistul s-a arătat a fi jenat de aparițiile publice ale noului președinte. Adică de ceea ce am văzut cu toții pe micile ecrane.

Analistul Adrian Severin n-a întârziat să îi dea replica jurnalistului, venind cu două observații zdrobitoare. De fapt, între ce și ce a avut de ales poporul român? Fin observator, Severin remarcă faptul că nici fanii lui Nicușor Dan nu l-ar prea fi votat. Așa că, ne-am ales cu un președinte-surogat. Iată:

Analistul Adrian Severin spune că frica a jucat un rol esențial. O frică bazată pe minciună, și încă una adăpostită de instituții importante din România. Și, uite așa, am avut de votat între o Europă neomarxistă și una suveranistă. Și noi am ales… războiul.

Adrian Severin: „El (votul) a fost influențat de frică, și nu o frică inspirată de mine sau de dumneavoastră, ci de instituțiile statului. Și de minciuna răspândită de instituțiile statului. Nu vorbim despre președintele legitim al României, ci despre o persoană ilegitimă în acea poziție (…) El este și inadecvat ca personalitate.

Începând de la fizic și până la aspectele de competență. Ni s-a părut că Nicușor Dan e ceva mai blond decât Simion și l-am ales pe acest considerent… Unii s-au lăsat duși de aceste povești. Nu, noi am avut de ales între acestea după cum n-am avut de ales între Rusia Și Europa.

Noi am avut de ales între război și pace. Și am ales războiul. Noi am avut de ales între între o Europă neomarxistă și o Europă suveranistă (…) Iar cea extremistă este Europa neomarxistă care vrea desființarea națiunilor…”