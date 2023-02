Nicolae Ciucă a adăugat că, în coordonare cu instituţiile europene, vom proceda la asigurarea contribuţiei noastre la efortul de ajutorare şi a cetăţenilor sirieni afectaţi de acest cutremur.

”Doresc să încep prin a mulţumi tuturor instituţiilor statului implicate în procesul de luare a decizie pentru a identifica soluţiile ca să ajutăm pe cetăţenii români aflaţi în zonă şi să facem în aşa fel încât să asigurăm sprijinul necesar guvernului Republicii Turcia pentru a putea să gestioneze cât mai bine situaţia deosebit de dezastruoasă provocată de cutremurul de acum două zile.

Am dispus încă de la primul moment ca Ministerul Afacerilor Externe, prin serviciul consular, să ia toate măsurile şi să pună la dispoziţia cetăţenilor români mijloacele necesare pentru a putea primi sprijin de la autorităţile române”, a spus premierul în deschiderea ședinței de Guvern de miercuri, 8 februarie.

Acesta a lăudat ”modul exemplar în care Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă s-a mobilizat pentru a putea să identifice acele prime măsuri prin care au putut să asigure autorităţile turce că vor acţiona imediat pentru a asigura ajutorul necesar”.

Salvatorii din România au fost primii din străinătate care au ajuns în zona afectată de cutremur

”De altfel, România a fost prima ţară care a ajuns în zona afectată de cutremur şi a trecut imediat la sprijinul populaţiei şi autorităţilor locale”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Premierul a adăugat că ”în acest moment, avem deja două avioane care transportă cea de-a doua echipă de căutare şi salvare şi un alt avion de la Capabilitatea de transport aerian prin care transportăm mijloacele şi echipamentele necesare pentru a putea să intervină acolo cele două echipe deplasate în Turcia”.

”Încă din primul moment, ne-am coordonat cu preşedintele României, Klaus Iohannis, pentru a putea să derulăm toate aceste activităţi, inclusiv elementele de convocare a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă. Am avut date concrete şi pe baza lor am putut să prezentăm toate elementele specifice de care am avut nevoie, inclusiv cele privind ajutorul umanitar pentru Siria.

Am discutat la nivelul DSU şi în coordonare cu instituţiile europene, vom proceda la asigurarea contribuţiei noastre la efortul de ajutorare şi a cetăţenilor sirieni afectaţi de acest cutremur”, a mai spus acesta.

Țara noastră va oferi ajutor și Siriei

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că România va oferi ajutor și Siriei, la fel ca Turciei, ambele țări fiind grav afectate de cutremurele care s-au produs luni, pe 6 februarie.

Ajutorul poate fi acordat după ce autoritățile din Siria au solicitat ajutor internațional în mod oficial.

„Analizăm posibilitatea de a sprijini Siria. Solicitarea a venit prin mecanismele internaționale. România va fi parte și la acest sprijin”, a spus Lucian Bode la începutul ședinței de Guvern.

Siria a cerut asistență în cadrul programului care oferă sprijin țărilor afectate de dezastre naturale prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Turcia a făcut deja acest lucru, numeroase echipe și echipamente acționând în zonele afectate.

Cu toate acestea, trimiterea ajutoarelor în Siria va fi mai complicat decât în Turcia, întrucât zonele afectate de cutremur se află sub controlul grupurilor rebele.

Marți, pe 7 februarie, liderii UE au declarat că încearcă să ofere ajutor în Siria prin intermediul rețelelor umanitare existente. Bruxelles-ul a impus sancțiuni regimului Bashar al-Assad și, fără sprijinul autorităților, echipele de intervenție din străinătate nu ar putea acționa în teren.