Dintre cele două segmente, furnizarea a avut cea mai mare contribuție la variația EBITDA, înregistrând o îmbunătățire de 558,8 milioane lei. EBITDA pe acest segment a ajuns la 304,1 milioane lei, față de valoarea negativă de –254,7 milioane lei din perioada anterioară. Avansul se explică prin creșterea performanței operaționale, materializată într-un plus de 978,1 milioane lei la venituri și într-o majorare de 247,7 milioane lei a altor venituri, în special a subvențiilor.

Profitul operațional pentru primele nouă luni din 2025 a urcat cu 663,5 milioane lei, ajungând la 1.287,2 milioane lei, comparativ cu 623,7 milioane lei raportate în aceeași perioadă din 2024.

Profitul net pentru 9L 2025 a înregistrat o creștere de 537,4 mil. RON, ajungând la valoarea de 839,8 mil. RON, de la un profit de 302,4 mil. RON în primele nouă luni ale anului precedent.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica: „Performanța financiară și operațională din primele nouă luni ale anului susține direcția în care ne-am propus să ducem companiile din Grupul Electrica: solide, disciplinate financiar și pregătite pentru investiții majore. Profitul net de aproape 840 de milioane de lei și EBITDA de peste 1,7 miliarde de lei sunt efectul direct al măsurilor de eficiență, al proceselor riguroase și al unei execuții consecvente pe toate liniile de business. Segmentul de furnizare a revenit într-o zonă de stabilitate și a contribuit semnificativ la consolidarea rezultatelor financiare, iar cel de distribuție continuă să asigure un flux constant de valoare prin investiții realizate într-un ritm susținut. Depășirea pragului de 4 milioane de consumatori racordați la rețea, alături de investițiile puse deja în funcțiune, marchează un pas important în efortul echipei noastre de a crește calitatea și reziliența infrastructurii din județele pe care le deservim. În paralel, am accelerat dezvoltarea portofoliului de proiecte regenerabile și de stocare, cu obiectivul de a sprijini dezvoltarea economică a României prin investiții consistente, capabile să întărească securitatea și tranziția energetică pe termen lung.”

În primele nouă luni ale anului 2025, segmentul de furnizare al Grupului Electrica a înregistrat o creștere a veniturilor de aproximativ 978,1 milioane RON, echivalentul unui avans de 21,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 5.509,1 milioane RON. Această majorare se datorează în principal a trei factori: creșterea prețului de vânzare cu 20,4%, majorarea procentului de recunoaștere a dezechilibrelor de la 5% la 10% începând cu 1 aprilie 2025, conform OUG nr. 6/2025, și creșterea prețului de achiziție, integrată complet în prețul de vânzare după eliminarea plafonării, începând cu 1 iulie 2025. Segmentul de furnizare contribuie astfel cu 70,6% la veniturile consolidate ale Grupului.

La 30 septembrie 2025, sumele estimate pentru subvenții se ridicau la 2.068,2 milioane RON, comparativ cu 1.976,7 milioane RON la 31 decembrie 2024. Între 1 octombrie și 6 noiembrie 2025, au fost colectați 158,3 milioane RON.

Pe segmentul de distribuție, veniturile au crescut cu aproximativ 510,4 milioane RON, respectiv 15,1%, atingând 3.901,1 milioane RON, din care 2.213,6 milioane RON provin de la clienți externi grupului. Această creștere a fost susținută atât de majorarea tarifului de distribuție cu 12,5%, conform ordinului ANRE nr. 97/2024, cât și de creșterea volumului de energie distribuită cu 2,1% față de primele nouă luni ale anului 2024. Segmentul de distribuție contribuie cu 28,6% la veniturile consolidate ale Grupului.

Principalele rezultate prezentate în continuare sunt extrase din situațiile financiare interimare consolidate simplificate la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025, întocmite conform cu IFRS-EU.

Rezultate financiare – în mil. RON* 9L 2025 9L 2024 Δ Δ% Venituri operaționale 8.918,9 7.375,8 1.543,1 20,9% Cheltuieli operaționale (7.631,7) (6.752,1) (879,6) 13,0% Profit operațional 1.287,2 623,7 663,5 106,4% EBITDA 1.732,3 1.061,9 670,4 63,1% Rezultat financiar (273,9) (237,8) (36,2) 15,2% Profit net 839,8 302,4 537,4 177,7%

*Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori întregi

Sursa: Electrica