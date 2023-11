Așadar, limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care îl urmăresc guvernanţii. Totodată, va duce la o evaziune fiscală mai mare. Acesta este avertismentul lansat de omul de afaceri Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR) şi membru al Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Vrancea.

Feliciu Paraschiv a subliniat, într-o conferință de presă, că sistemul informatic, cel bancar și clienții nu sunt pregătiți pentru această lege. Mai mult, clienţii plătesc un comision deschizându-şi, împotriva voinţei lor, un cont la bancă. La rândul lor, comercianţii plătesc un comision suplimentar, împotriva voinţei lor.

Acesta a scos în evidență și că sistemul nu este sigur, deoarece frauda bancară există în continuare. Specialistul a spus apoi cu toată certitudinea că tranzacţiile cu numerar sunt cele mai sigure.

Efectele limitării cash-ului. Acesta a fost de părere că limitarea numerarului va duce şi la o aglomerare la aparatele băncilor care permit depunere de numerar. Numărul acestora în judeţ este scăzut în comparaţie cu cel al comercianţilor care vor fi obligaţi să depună, în termen de zece zile, banii încasaţi în bancă.

„Cred că ar trebui să facem o radiografie a sistemului bancar de acum câţiva ani. Noi am tras un semnal de alarmă acum patru ani când băncile au început să nu mai lucreze cu monedă. Este un paradox, tu, bancă străină, să vii în România şi să refuzi să lucrezi cu moneda ţării. Este jignitor. Am tras acest semnal de alarmă, nu ne-a băgat nimeni în seamă, iar astăzi băncile nu mai lucrează cu monedă. De vreun an şi jumătate, băncile au început să nu mai lucreze nici cu bancnotă. Şi-au închis ghişeele de numerar.

Nu toate, dar mai mult de jumătate din bănci. Pentru depuneri, te trimit afară, la aparatele MFM, care permit depuneri de cash. Şi comercianţii mici sunt obligaţi să meargă acum la aceste aparate şi să-şi depună banii acolo. Vă daţi seama ce înseamnă să depui 5.000 sau 8.000 de lei, în diferite cupiuri, aparatul îţi dă banii înapoi pentru că are colţul îndoit şi aşa mai departe. Până la plafonare, ne-am descurcat. Acum, la plafonare, o să vedem în Vrancea cam 4.000 de comercianţi care trebuie să depună banii la maxim zece MFM-uri care sunt în toată Vrancea. Acolo se vor înghesui cu toţii, cei cu magazine mici de alimentare, haine, pet shop-uri şi tot felul de magazine”, a mai spus Paraschiv.