Limite noi la bancomate. Răspunzând unor întrebări, Ministerul Finanțelor din India a abordat principalele preocupări ridicate de membrii Parlamentului cu privire la politica privind bancnotele de 500 de rupii și distribuirea lor la bancomate.

„Banca Indiei (RBI) continuă să asigure un mix echilibrat de valute pentru a satisface nevoile tranzacționale ale publicului”, a declarat guvernul, conform EconomicTimes.

Cu toate acestea, în vederea îmbunătățirii accesului publicului la bancnote cu valori mai mici, RBI a cerut tuturor băncilor și operatorilor de bancomate White Label să se asigure că cel puțin 75% dintre bancomate distribuie bancnote de 100 sau 200 de rupii până la 30 septembrie 2025 și 90% până la 31 martie 2026.

Această inițiativă nu este menită să înlocuiască bancnotele de 500 de rupii, ci își propune să sporească disponibilitatea bancnotelor cu valori mai mici utilizate frecvent pentru uzul zilnic.

Guvernul a precizat că nu există nicio propunere de a opri furnizarea de bancnote cu denominația de 500 de rupii, iar bancomatele vor continua să distribuie 500 de rupii alături de bancnote cu denominația de 100/200 de rupii. RBI a informat că, în cadrul efortului său de a îmbunătăți accesul publicului la bancnotele utilizate frecvent, la 28 aprilie 2025 a fost emisă o circulară intitulată „Distribuirea bancnotelor cu denominația de 100 și 200 de rupii prin intermediul bancomatelor”.

Aceasta solicită tuturor băncilor și operatorilor de bancomate White Label (WLAO) să se asigure că bancomatele lor distribuie bancnote cu denominația de 100 și 200 de rupii în mod regulat.

Într-o postare pe X, autoritățile au clarificat faptul că afirmația răspândită în mediul online este falsă și au sfătuit oamenii să nu creadă astfel de informații care nu au un temei real.

„A cerut RBI băncilor să înceteze distribuirea bancnotelor de 500 de rupii la bancomate, până în septembrie 2025? Un mesaj care susține în mod fals exact acest lucru se răspândește pe WhatsApp. Nicio astfel de instrucțiune nu a fost emisă de RBI, bancnotele de 500 de rupii vor continua să fie mijloc legal de plată”, se arată în postare.

Autoritățile au subliniat importanța confirmării oricăror informații financiare din surse oficiale și a avertizat că astfel de mesaje sunt menite să înșele.

„Nu vă lăsați păcăliți de astfel de dezinformări. Verificați întotdeauna știrile din surse oficiale, înainte de a le da crezare sau a le distribui!”, au avertizat autoritățile bancare.

O afirmație similară a devenit virală pe rețelele de socializare luna trecută. Mesajul anterior, care a fost distribuit pe scară largă și pe WhatsApp, sugera că RBI avea un plan etapizat de a opri emiterea bancnotelor de 500 de rupii către bancomate până în 2026.