George Simion, liderul AUR, s-a arătat împotriva recentei decizii de a limita plățile în numerar în România. Într-o declarație la România TV, Simion a subliniat impactul acestei măsuri asupra celor mai vulnerabili membri ai societății.

George Simion numerar. Liderul AUR a evidențiat situațiile dificile cu care se confruntă acești oameni, subliniind că mulți pensionari trăiesc cu pensii cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei pe lună.

În timpul declarației sale, Simion a pus întrebări retorice cu privire la starea actuală a societății românești. El a mărturisit că a fost martorul unor scene îngrozitoare în Piața Unirii din București, unde oameni disperați scormoneau în tomberoane în căutare de hrană.

Această imagine, în centrul capitalei, a amplificat îngrijorările lui Simion și a întărit convingerea sa că guvernul trebuie să se concentreze asupra problemelor reale ale populației, în loc să impună restricții financiare drastice care agravează suferința cetățenilor.

„Eu sunt doar omul românilor și mă voi lupta pentru români. Am întâlnit atâta durere în ultimele luni, atâția pensionari care au 1000-1500 de lei, atâția parlamentari care nu cunosc realitatea de pe străzi. Am coborât azi în Piața Unirii din București și am găsit oameni care scormoneau în tomberoane după mâncare. E îngrozitor. În centrul Bucureștiului. Cum de am decăzut atât în ultimii 33 de ani?”, arată acesta.