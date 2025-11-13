Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că măsurile de reformă din administrația locală și centrală vor avea un impact financiar estimat între 3,5 și 4,5 miliarde de lei. Din această sumă, eficientizarea administrației locale ar urma să contribuie cu aproximativ 1,7 miliarde de lei.

La nivel local se are în vedere reducerea a 13.000 de posturi ocupate, ceea ce reprezintă 10% din numărul total. Măsura va fi aplicată diferențiat, în funcție de situația fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Ministrul a explicat că în anul 2026 va exista o perioadă de tranziție. Autoritățile locale vor putea alege între reducerea numărului de posturi și diminuarea cheltuielilor de personal cu 10%. În anul 2027 tăierea numărului de posturi va deveni obligatorie.

Regulile vor pleca de la o reducere de 30% a posturilor, însă cu un mecanism de protecție. Dacă procentul afectează peste 20% din posturile ocupate, reducerea va fi limitată la acest prag. Cseke Attila a spus că administrațiile în care există multe posturi vacante nu vor fi afectate, iar aproximativ 700 de unități administrativ-teritoriale se vor încadra deja în cerințele impuse.

„La nivelul autorităţilor locale sunt două modalităţi de reducere a cheltuielilor. O modalitate de reducere a posturilor, care porneşte de la 30%, aplicabilă tuturor autorităţilor locale. Dacă în cadrul celor 30% avem numai posturi vacante, înseamnă că nu trebuie desfiinţate posturile ocupate. (…) În aplicarea acestui procent de 30% am propus o frână de 20%, care înseamnă că, atunci când am mai mult de 20% posturi ocupate care ar fi afectate, să ne oprim la fiecare autoritate locală la 20%, să nu afectăm în mod major prin reducerea de 30%”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește administrația centrală, reducerea va fi aplicată prin diminuarea cheltuielilor de personal cu 10%. Ministrul a precizat că ordonatorii principali de credite vor putea decide cum aplică această reducere la instituțiile subordonate.

Există situații în care anumite entități vor necesita ajustări mai mari, iar altele mai mici, însă la nivelul fiecărui minister trebuie să rezulte reducerea de 10%. Acest procent va fi reflectat și în alocările pentru cheltuieli de personal din legea bugetului de stat pentru anul viitor. În acest stadiu al proiectului, creșele, învățământul preuniversitar și spitalele sunt exceptate de la noile măsuri.