Creșterea economică de 0,9% consemnată în 2024 indică o economie aflată într-o zonă de stagnare, marcată de declinul industriei, dezechilibre externe majore și un nivel scăzut al investițiilor. Avansul PIB-ului real a fost de doar 0,9% în 2024, mult sub ritmurile ridicate din anii anteriori — 16,6% în 2023 și 8,5% în 2022. Conform datelor publicate de Banca Națională a României, produsul intern brut nominal a atins 1.759 miliarde lei în 2024.

Inflația ridicată a continuat să erodeze rezultatele economice, cu o majorare anuală a prețurilor de 9,6%, diminuând efectul creșterii reale.

Sectorul industrial a rămas cel mai slab dintre domeniile economice principale analizate de BNR și singurul care a înregistrat o contracție în 2024, cu o scădere de 1,5%. Productivitatea muncii în industrie a avansat cu 14,5%, ritm totuși inferior celui din 2023. Această evoluție contrastează puternic cu reducerea producției industriale și continuă să afecteze exporturile, investițiile și contribuția industriei la PIB.

Dezechilibrele comerciale se adâncesc: exporturile au rămas la aproximativ 86 miliarde euro, în timp ce importurile au depășit 119 miliarde euro. Deficitul comercial, apropiat de 33 miliarde euro, pune presiune pe finanțarea externă și pe cursul valutar.

Consumul gospodăriilor rămâne principalul sprijin pentru creștere. Comerțul cu amănuntul a avansat cu 8,6% în 2024, însă alte componente ale cererii interne au arătat slăbiciuni: vânzările de autovehicule au scăzut cu 1,5%, iar serviciile cu 2,2%. Această evoluție arată un consum fragil, care nu este susținut de o bază productivă puternică.

Cheltuielile de producție au continuat să se majoreze în 2024, iar prețurile din industria destinată pieței interne au rămas în urcare și la începutul lui 2025. Persistența scumpirilor poate afecta atât consumul, cât și apetitul investițional. Investițiile au depășit 671 miliarde lei, o creștere redusă față de anul anterior, insuficientă pentru a relansa industria și exporturile.

Câștigul salarial mediu brut a avansat cu 5,8% în 2024, un ritm vizibil mai scăzut decât în intervalul 2021–2023, reflectând încetinirea economiei și presiunile privind competitivitatea firmelor.

Deficitul de cont curent s-a menținut la peste 4 miliarde euro, amplificând dependența României de finanțarea externă. În aceste condiții, deprecierea monedei naționale devine un risc tot mai vizibil, cu impact asupra prețurilor și puterii de cumpărare. Dezechilibrele comerciale și dependența de importuri sporesc vulnerabilitatea în fața șocurilor externe.

Creșterea din 2024 a fost susținută în principal de consum, în timp ce industria a continuat să scadă, exporturile nu au avansat, iar investițiile nu au avut forța necesară pentru a impulsiona economia. În aceste condiții, intrarea în 2025 se face cu riscuri ridicate, inclusiv posibilitatea unei recesiuni tehnice dacă producția și exporturile nu vor cunoaște o revenire.