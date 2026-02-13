Economistul Radu Georgescu a publicat o analiză critică la adresa evoluțiilor economice recente, în contextul în care datele Institutului Național de Statistică indică o scădere a economiei României în trimestrul IV 2025, cu 1,9%. Totodată, inflația anuală consemnată în decembrie 2025 a ajuns la 9,7%, peste nivelurile estimate anterior.

Analistul susține că aceste evoluții contrazic mesajele optimiste transmise anterior de autorități și atrage atenția asupra impactului economic resimțit de populație și mediul de afaceri.

În opinia sa, economia României traversează o perioadă extrem de fragilă, caracterizată de incertitudine și dezechilibre. Radu Georgescu afirmă că situația actuală poate fi comparată cu un avion aflat în picaj, în care indicatorii economici și prognozele nu mai oferă claritate asupra direcției reale.

Economistul face referire directă la prognozele BNR din 2025, amintind că instituția estima absența recesiunii în trimestrul IV și o inflație de 3,8% la final de an. Rezultatele statistice au arătat însă o contracție economică și un nivel al inflației aproape triplu față de estimări.

Georgescu consideră că astfel de abateri ar fi inacceptabile în mediul privat, unde erorile majore de calcul sau prognoză ar atrage consecințe imediate. Analistul afirmă că standardele diferite dintre sectorul public și cel privat generează frustrare în rândul antreprenorilor.

În mesajul său, economistul formulează critici dure la adresa decidenților și avertizează că efectele dezechilibrelor economice sunt suportate în principal de companii și contribuabili