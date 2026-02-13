Economia României, în scădere
Economistul Radu Georgescu a publicat o analiză critică la adresa evoluțiilor economice recente, în contextul în care datele Institutului Național de Statistică indică o scădere a economiei României în trimestrul IV 2025, cu 1,9%. Totodată, inflația anuală consemnată în decembrie 2025 a ajuns la 9,7%, peste nivelurile estimate anterior.
Analistul susține că aceste evoluții contrazic mesajele optimiste transmise anterior de autorități și atrage atenția asupra impactului economic resimțit de populație și mediul de afaceri.
Economia României traversează o perioadă extrem de fragilă
În opinia sa, economia României traversează o perioadă extrem de fragilă, caracterizată de incertitudine și dezechilibre. Radu Georgescu afirmă că situația actuală poate fi comparată cu un avion aflat în picaj, în care indicatorii economici și prognozele nu mai oferă claritate asupra direcției reale.
Economistul face referire directă la prognozele BNR din 2025, amintind că instituția estima absența recesiunii în trimestrul IV și o inflație de 3,8% la final de an. Rezultatele statistice au arătat însă o contracție economică și un nivel al inflației aproape triplu față de estimări.
Georgescu consideră că astfel de abateri ar fi inacceptabile în mediul privat, unde erorile majore de calcul sau prognoză ar atrage consecințe imediate. Analistul afirmă că standardele diferite dintre sectorul public și cel privat generează frustrare în rândul antreprenorilor.
În mesajul său, economistul formulează critici dure la adresa decidenților și avertizează că efectele dezechilibrelor economice sunt suportate în principal de companii și contribuabili
,,Din punct de vedere economic, Romania este ca un avion care se prabuseste
S-a oprit un motor. Si este riscul sa pice si al doilea
Au picat senzorii. Nu mai stim la ce inaltime este avionul
Nu stim cat combustibil mai avem
In noiembrie Guvernatorul BNR spunea ca Romania nu va intra in recesiune in trim 4 2025
Surpriza
Economia a scazut cu 1,9% in trim 4 2025
Cea mai mare scadere economica de la pandemie
In ianuarie 2025 BNR spunea ca la sfarsitul anului 2025 in Romania va fi inflatie de 3,8%
Alta surpriza
Inflatia in decembrie 2025 a fost de 9,7%
O abatere doar de 155% !!!
Daca te uiti pe site-ul BNR vei vedea pe prima pagina scris mare ca obiectivul principal al BNR este sa protejeze populatia de inflatie !!!
Eu sunt contabil de 25 de ani
Dupa facultate, am lucrat 6 ani la cea mai mare firma de contabilitate din lume
Am tinut contabilitatea la unele dintre cele mai mari firme din lume
Tin contabilitate pentru unele dintre cele mai mari firme antreprenoriale din Romania
Daca as fi avut asemenea erori de calcul pentru datele contabile, as fi fost dat afara in suturi in cateva minute
In mediul privat nu exista sa faci asemenea erori
Doar la stat poti sa conduci un avion pe care l-ai bagat in picaj, fara un motor si fara senzori, dar sa spui ca totul este foarte bine, conform planului
Probabil de aceea, Presedintele, Primul Ministru, Guvernatorul BNR etc nu au lucrat nici macar o zi in mediul privat, intr-o companie privata
Si nici nu vor lucra vreodata deoarece ar baga rapid firma in faliment
Dar noi, cei din mediul privat, trebuie sa suportam toate aceste erori facute de cei care conduc avionul numit Romania”
