Cel mai nou update al FMI, citat de AFP, arată că Produsul Intern Brut mondial urmează să avanseze în 2026 peste nivelurile anticipate anterior, iar în 2027 să se mențină în aceeași zonă.

Comparativ cu estimarea anterioară, FMI și-a îmbunătățit prognoza pentru 2025 și 2026, în pofida climatului geopolitic încărcat și a conflictelor comerciale.

Economistul-șef al Fondului, Pierre-Olivier Gourinchas, explică faptul că economia globală a arătat o reziliență mai mare decât anticipa instituția.

„Economia globală şi-a revenit mai rapid decât ne aşteptam după perturbările comerciale cauzate de tarife. Acest lucru nu înseamnă că acestea nu au avut niciun efect, ci că au existat alte forţe, care au împins în direcţia opusă”, afirmă oficialul FMI.

Gourinchas precizează că firmele au reconfigurat lanțurile de aprovizionare, unele state au redus taxele comerciale prin acorduri bilaterale, iar China și-a redirecționat exporturile către alte regiuni.

Cele mai recente estimări ale FMI sunt construite pe ipoteza unor tarife vamale americane de 18,5%, nivel mai redus decât cel utilizat în prognoza din aprilie 2025, când era luat în calcul un nivel de aproximativ 25%.

Totuși, o posibilă decizie a Curții Supreme a SUA privind tarifele impuse de administrația Trump ar putea reaprinde incertitudinea. Gourinchas avertizează că o asemenea hotărâre „ar injecta o altă doză de incertitudine privind politica comercială în economia globală” în situația în care noile tarife ar fi introduse în baza altor prevederi legale.

FMI vede în inteligența artificială o oportunitate semnificativă de creștere economică, în cazul în care investițiile vor accelera adoptarea tehnologiilor și vor genera câștiguri reale de productivitate.

„Prin urmare, creşterea globală ar putea fi impulsionată cu până la 0,3 puncte procentuale în 2026 şi între 0,1 şi 0,8 puncte procentuale pe an pe termen mediu, în funcţie de viteza de adoptare şi de îmbunătăţirile în pregătirea pentru AI la nivel global”, explică Gourinchas.

Raportul FMI oferă și o imagine asupra marilor economii:

-Statele Unite

Până în 2026, economia americană ar urma să crească cu 2,4%, cu 0,3 puncte procentuale peste estimările anterioare, după un avans estimat de 2,1% în 2025.

-China

Pentru China, FMI anticipează o creștere de 4,5% în 2026, sub nivelul de 5% din 2025, dar cu 0,3 puncte procentuale peste prognoza din octombrie. Ajustarea reflectă o reducere temporară a tarifelor americane și diversificarea piețelor de export, în special spre Asia de Sud-Est și Europa.

-Zona euro

Creșterea zonei euro este prognozată la 1,3% în 2026, în urcare cu 0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară. FMI notează că Germania contribuie prin creșterea cheltuielilor publice, iar Spania și Irlanda prin performanțe economice solide. Pentru 2027, Fondul menține estimarea neschimbată la 1,4%.

Potrivit FMI, piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare vor avansa cu 4,2% în 2026, cu 0,2 puncte procentuale peste prognoza anterioară.

În Europa emergentă, regiune care include și România, instituția estimează un ritm de creștere de 2,3% în 2026, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de raportul din octombrie.

Documentul publicat luni nu include estimări noi pentru economia românească. În raportul din octombrie, FMI a retrogradat prognoza pentru România:

-avans de 1% în 2025 (față de 1,6% anterior)

-creștere de 1,4% în 2026 (față de 2,8% în primăvară)