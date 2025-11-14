Economia Regatului Unit a înregistrat un avans de doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit datelor preliminare publicate de Oficiul Naţional de Statistică (ONS). Estimarea vine chiar înaintea prezentării bugetului de toamnă și evidențiază o încetinire semnificativă a activității economice.

Economiștii intervievați de Reuters anticipau o creștere mai solidă, de 0,2%. Pe plan lunar, situația s-a deteriorat în septembrie, când economia s-a contractat cu 0,1%, după stagnarea din august.

„Creşterea s-a temperat şi mai mult în al treilea trimestru, serviciile şi construcţiile fiind mai slabe decât în perioada anterioară. Producţia a înregistrat o nouă contracţie”, a declarat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

Slăbiciunea din industrie a fost principalul factor care a tras economia în jos. ONS arată că atacul cibernetic care a afectat Jaguar Land Rover a blocat activitatea timp de cinci săptămâni, influențând semnificativ producția auto din septembrie. Industria farmaceutică a raportat, la rândul ei, o scădere vizibilă.

Datele economice slabe apar chiar înainte ca ministra de Finanțe Rachel Reeves să anunțe, pe 26 noiembrie, un buget care include creșteri de taxe pentru a acoperi deficitul bugetar major.

Reeves a transmis că proiectul va fi construit pe „decizii corecte”, cu obiective precum reducerea presiunilor din sistemul medical, gestionarea datoriei publice și diminuarea impactului costului vieții.

Economiștii avertizează însă că majorările fiscale ar putea tempera consumul încă din 2026, afectând perspectivele economice pe termen mediu.

Pe fondul incertitudinii politice și economice, companiile solicită rapid clarificări. Directorul executiv al Aviva, Amanda Blanc, a transmis că bugetul „nu poate veni suficient de repede”, subliniind importanța unei direcții clare pentru firme și consumatori.

„Poţi gestiona certitudinea, ceea ce nu poţi gestiona este speculaţia”, a spus ea.

Banca Angliei a lăsat neschimbate dobânzile la ultima ședință, iar guvernatorul Andrew Bailey a precizat că instituția așteaptă noi informații privind inflația și piața muncii înainte de o eventuală decizie.

Unii economiști, precum Rob Wood de la Pantheon Macroeconomics, consideră că o reducere a dobânzii în decembrie era deja luată în calcul, chiar înainte de publicarea datelor PIB. El avertizează totuși că reziliența actuală a economiei ar putea face mai dificil un ciclu amplu de scăderi în 2026.