Capital: Cum a reușit o afacere de familie să reziste aproape cinci decenii pe piață și să se impună cu produse proprii pe o piață tot mai concurențială?

Flaviu Matei: Pentru noi cea mai mare provocare a fost să găsim acel echilibru fin între tradiție și inovație – să păstrăm autenticitatea formulelor din plante, cu ingrediente curate și eficiență dovedită, dar să le aducem în pas cu standardele actuale de calitate, siguranță și performanță. Trecerea de la producția artizanală din satul Poienii de Jos la o unitate modernă, certificată ISO 22000 de TÜV Austria, a fost un moment definitoriu pentru evoluția noastră. A însemnat nu doar investiții în tehnologie și infrastructură, ci și în oameni – în formarea unei echipe care înțelege că știința și natura pot lucra împreună.

C: Ce a presupus acest efort?

FM: În ultimii ani, am crescut semnificativ nivelul de standardizare, capacitatea de producție și gradul de automatizare, astfel încât să putem răspunde cererii tot mai mari din piață, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea. Această transformare ne permite astăzi să păstrăm esența Faunus Plant – respectul pentru natură și pentru plantele medicinale – într-o formă modernă, sigură și constantă, pe care consumatorii o pot recunoaște și aprecia în fiecare produs.

C: Care este cea mai importantă realizare obținută în procesul de modernizare demarat de companie?

FM: Cel mai amplu și important proiect al nostru este dezvoltarea noii unități de producție Faunus Plant din Oradea – o investiție strategică ce marchează o etapă majoră în evoluția companiei și în extinderea capacității de producție la nivel național. Noua unitate reunește linii moderne dedicate suplimentelor lichide, capsulelor și pulberilor funcționale, laboratoare proprii pentru controlul calității și un centru logistic performant, capabil să susțină distribuția rapidă și sigură a produselor. Dincolo de partea tehnică, acest proiect reprezintă o etapă de maturitate pentru brandul Faunus Plant. Înseamnă trecerea la un nou nivel – acela în care tradiția și știința se întâlnesc într-un spațiu modern, creat pentru a garanta calitate constantă, inovație și încredere.

C: Care sunt, în prezent, cele mai căutate suplimente naturale?

FM: În ultimii cinci ani, am observat o creștere constantă a interesului pentru suplimentele naturale destinate imunității, echilibrului emoțional, articulațiilor și digestiei. Tot mai multe persoane aleg produse pe bază de plante medicinale, în special siropuri și tincturi fără alcool, pentru că sunt percepute ca soluții sigure, blânde și potrivite pentru întreaga familie.

C: Cum reușiți să vă impuneți pe o piață care a început să fie dominată tot mai vizibil de jucătorii mari, cu prezență internațională?

FM: Avantajul nostru competitiv vine dintr-o combinație rară: experiența autentică în fitoterapie, controlul integral al procesului de producție și calitatea excepțională a ingredientelor folosite. La Faunus Plant, fiecare produs pornește din respectul față de natură și ajunge la raft printr-un proces riguros, atent monitorizat de la recoltarea plantelor până la ambalarea finală.

C: Utilizați doar materie primă locală?

FM: Lucrăm cu plante medicinale românești, din care realizăm propriile extracte, dar și cu furnizori internaționali de extracte standardizate, selectați după criterii stricte de siguranță și certificare. Această dublă sursă – locală și globală – ne oferă libertatea de a formula produse echilibrate, eficiente și stabile, care îmbină principiile tradiționale ale fitoterapiei cu standardele moderne ale industriei nutraceutice. În timp, Faunus Plant a câștigat încrederea românilor prin seriozitate, consecvență și rezultate vizibile. Fiecare produs este gândit să ofere un beneficiu real, să fie sigur, ușor de integrat în viața de zi cu zi și să aducă acea stare de echilibru pe care doar natura o poate oferi – cu sprijinul științei.

C: Cum gestionați presiunea exercitată de evoluția continuă a standardelor și reglementărilor din acest sector?

FM: Le-am privit ca pe o șansă de evoluție. Aceste cerințe tot mai ridicate ne-au încurajat să investim constant în certificări, în echipamente performante și, mai ales, în oameni. De la laborator până la linia de producție, fiecare etapă respectă proceduri stricte de siguranță, calitate și trasabilitate, iar acest lucru se reflectă direct în încrederea pe care clienții o au în produsele noastre. Pentru noi, reglementările nu sunt o constrângere, ci o oportunitate de diferențiere. Ele ne ajută să demonstrăm că se poate face performanță și în România, cu respect pentru natură, dar și pentru standardele internaționale.

C: Cât de dificil este să manageriați o afacere de familie?

FM: A conduce o afacere precum Faunus Plant este, fără îndoială, o provocare continuă, dar și o sursă reală de satisfacție. În spatele fiecărui produs se află o echipă de peste 50 de oameni, sute de formule active și o prezență puternică atât în mediul online, cât și în rețeaua de retail din toată țara. (…) Ceea ce face totul posibil este echipa, oamenii care cred în misiunea Faunus Plant. Am construit în timp o cultură bazată pe performanță, respect reciproc și pasiune pentru natură și sănătate.