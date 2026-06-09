Drumul de mare viteză București-Giurgiu: analiză a 16 variante de traseu pentru Studiul de Fezabilitate

Se analizează 16 variante alternative de traseu pentru construirea drumului de mare viteză București-Giurgiu, în cadrul unei etape esențiale a elaborării Studiului de Fezabilitate.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că prestatorul implicat în proiect examinează, în etapa de analiză multicriterială (AMC1), cele 16 variante pentru a evalua costurile, timpul de parcurs și impactul asupra mediului aferent fiecărei opțiuni.

Acest proces include o gamă largă de trasee, menite să acopere toate posibilitățile și conexiunile, ținând cont de restricțiile de mediu, precum Parcurile Naturale și Sit-urile Natura 2000, investițiile existente pe traseu și alte limitări impuse de autorități.

La finalul acestei analize, vor fi alese cele mai potrivite două variante pe baza unor criterii clare: tehnice (riscuri geofizice, geotehnice și hidrogeologice), financiare (costuri), de mediu și sociale (accesibilitatea către zonele deservite).

Traseele evaluate asigură conectivitate cu rețeaua rutieră existentă, inclusiv cu Autostrada A0 București, Autostrada A1 București-Pitești, Autostrada Soarelui A2, Centura Giurgiu, dar și cu viitoarele investiții precum A6 București-Alexandria și noul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2.

Varianta finală va fi confirmată doar după stabilirea poziției noului pod peste Dunăre.

În urma analizei AMC1, ținând cont de condițiile de teren, conexiunile de trafic și criteriile tehnice, economice și de mediu, CNIR va selecta primele două variante care vor fi supuse unei analize detaliate în etapa următoare, AMC2.

Autostrada București-Giurgiu reprezintă un obiectiv strategic, fiind primul drum de mare viteză proiectat la frontiera cu Bulgaria. Modernizarea acestui coridor de transport la standarde europene este esențială, mai ales în contextul începerii lucrărilor la Autostrada Ruse-Veliko Tarnovo (133 km), care va conecta Ruse cu Sofia și mai departe cu Grecia și Turcia.

Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate a fost semnat în decembrie 2025 cu Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (lider) și Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi. Valoarea contractului este de 33 milioane de lei, iar durata totală este de 18 luni, din care 16 luni sunt dedicate realizării studiului și două luni pentru asistența tehnică necesară pregătirii contractului de proiectare și execuție.