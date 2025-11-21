Capital: Spitalul Județean de Urgență Tulcea a demarat un amplu program de investiții în ultimii ani, care este cea mai recentă inițiativă în acest sens?

Dr. Tudor Ion Năstăsescu: Cea mai importantă investiție realizată în ultimul an este proiectul de digitalizare a spitalului, semnat în august 2024, în valoare de aproximativ 3,53 milioane lei fără TVA.

Prin acest proiect finanțat prin PNRR, unitatea urmărește implementarea unui sistem integrat de e-Health și telemedicină, eliminarea fluxurilor pe hârtie, creșterea vitezei diagnosticului, asigurarea accesului la îngrijiri medicale de calitate și reducerea riscului de infecții prin manipularea documentelor. Totodată, o investiție majoră este reabilitarea, modernizarea și extinderea spitalului, în valoare de peste 200 de milioane de euro, aflată în curs de finalizare.

C: Sunt investiții mari, cu care puține spitale din România se pot mândri, dar cât de importantă este echipa medicală în valorificarea tuturor aceste investiții?

TIN: Echipa reprezintă cea mai importantă resursă a spitalului. Fără o echipă dedicată și bine pregătită, dotările moderne nu pot fi valorificate. De aceea, și cea mai dificilă îndatorire a unui manager este recrutarea medicilor în specialități deficitare – ATI, cardiologie, neurologie, pediatrie, ORL și neonatologie – problemă accentuată de lipsa specialiștilor la nivel național și de reticența de a lucra în zone considerate defavorizate.

Cea mai mare provocare este deficitul de medici, în special pe secția ATI, care afectează asigurarea continuității serviciilor medicale și impune eforturi constante de recrutare și motivare a specialiștilor. Rolul managerului este de a forma, sprijini și delega sarcini în mod eficient pentru a asigura coeziunea și performanța colectivului.

C: Pentru că ați menționat rolul managerului într-un spital de stat, care considerați că sunt calitățile de care acesta trebuie să dea dovadă?

TIN: Cele mai importante calități pentru un manager de spital județean, mai ales într-o zonă defavorizată precum județul Tulcea, sunt cinstea și integritatea, esențiale pentru o conducere transparentă, corectă și orientată către binele public.

Urmează apoi, abilitățile de comunicare – un bun comunicator trebuie să știe să relaționeze eficient atât cu echipa medicală, cât și cu autoritățile și comunitatea locală. Nu în ultimul rând este vorba de inițiativă și profesionalism medical – capacitatea de a lua decizii rapide, responsabile, și de a conduce prin exemplu, bazându-se pe competență și dedicare.

C: Aveți la activ numeroase reușite, medicale și administrative, care este proiectul de care sunteți cel mai mândru ca manager al SJU Tulcea?

TIN: Este vorba de îmbunătățirea fără precedent a infrastructurii spitalului, astfel încât aceasta să fie aliniată permanent la cerințele legale și la standardele tot mai exigente din domeniul medical. Acest proces amplu de modernizare a creat condiții mai bune pentru pacienți, dar și pentru personalul medical, contribuind la creșterea calității actului medical.

Iar motivația principală nu este una de ordin personal sau financiar, ci dorința de a contribui la dezvoltarea sistemului medical local și la îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților, într-o zonă defavorizată.