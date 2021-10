Doliu în România după ce artistul Ion Bârlădeanu, care s-a făcut remarcat pentru colajele pop art, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, curatorul Dan Popescu a făcut tragicul anunț.

Acesta nu a spus cauza morții acestuia, însă speră î continuare că toate colajele sale îi vor amuza pe îngeri.

„Nea Ion Bârlădeanu a decis ca în această frumoasă zi de toamnă să se mute la dreapta viaţă. A fost un artist total. Vreau să cred că-i va amuza pe îngeri cu colajele lui. La revedere, prietene!”, a scris pe Facebook curatorul Dan Popescu.

De menționat este faptul că, în cadrul unei expoziții din 2017 la H’Art Appendix, Dan popescu declara că în zona Balcanilor lipsa umorului este o tragedie. Totodată, el lăuda atunci toate operele de artă care reușesc să trezească simțulu umorului privitorului.

”În Balcani, să n-ai umor, e o tragedie. Acest aforism, transformat la un moment dat şi în banc politic, ascunde o cheie de acces pentru a înţelege o paradigmă culturală foarte profilată în spaţiul carpato-pontic. Aici avem parte de toate speciile de umor, de la ironie la băşcălie, de la umor absurd la reducere la absurd.

Grotescul, hazul de necaz, zeflemeaua, ironia sau umorul negru, fantezia suprarealist-absurdă, gluma, bancul, băşcălia, umorul sec sau sarcasmul, nu cred că există vreo înfăţişare a spiritului umoristic care să absenteze de pe aceste meleaguri. În expoziţia de faţă desfăşurăm filmele de comedie în care totul e luat în balon, un respiro relativizant după marile încordări sufleteşti şi gastronomice ale Paştelui”, declara acesta.

Cine a fost Ion Bârlădeanu

Amintim faptul că Ion Bârlădeanu s-a născut în 1946, la Zăpodeni, judeţul Vaslui. A făcut șapte clase primare și doi ani de studii la Școala populară de arte, iar până să își exercite talentul a trecut prin mai multe perioade.

Mai exact, Bârlădeanu a fost gropar, a muncit într-o fabrică și totodată a fost și paznic la Casa Poporului, iar după anul 1989 a trăit doar din reciclarea sticlelor. Talentul său a fost descoperit 20 de ani mai târziu, în 2008, atunci când Ovidiu Feneş l-a recomandat proprietarului de galerie de artă Dan Popescu.

Astfel, la vârsta de 62 de ani, Bârlădeanu a expus pentru prima oară, la Bucureşti, 20 de lucrări pe teme politice, care îi sunt subiectul preferat. A expus apoi la Basel şi Londra în 2009 şi la Paris în 2010.

Anul 2009 a fost unul și mai bun pentru celebrul artist. Regizorul Alexander Nanau a făcut un film documentar, marca HBO România despre acesta, numit ”Lumea văzută de Ion B./ The World According to Ion B.”, film care a obţinut Premiul Emmy International, categoria ”Arts Programming”.

Șase ani mai târziu, în 2015, a fost lansat proiectul „Bucureşti. O lume de Ion Bârlădeanu şi Carmen Lidia Vidu”, în care cei doi artişti au mixat imagini şi personaje cu care au identificat Bucureştiul urban.