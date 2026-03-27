Actorul brazilian Juca de Oliveira fusese internat încă din 13 martie 2026, după ce a fost diagnosticat cu pneumonie severă. Starea sa de sănătate s-a agravat pe fondul unei afecțiuni cardiace de care suferea. Cu doar cinci zile înainte de a se stinge din viață, pe 16 martie, Juca de Oliveira împlinise vârsta de 91 de ani.

Dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul colegilor de breaslă, al prietenilor și al admiratorilor, care l-au apreciat pentru contribuția sa remarcabilă în lumea artistică. De-a lungul carierei, Oliveira a fost un nume important în industria cinematografică și de televiziune, jucând în peste 45 de telenovele și miniserii, în mai mult de 10 lungmetraje și în aproximativ 60 de piese de teatru.

Publicul larg îl asociază pe Juca de Oliveira în special cu personajul Dr. Augusto Albieri din „Clona”, un genetician vizionar și controversat, care a creat prima clonă umană. Rolul său a rămas unul emblematic, fiind apreciat pentru complexitatea și profunzimea interpretării. Personajul Albieri a fost perceput ca fiind la granița dintre etică și dorința de a învinge moartea, devenind unul dintre cele mai iubite, dar și dezbătute personaje din istoria televiziunii.

Fiica actorului, singurul său copil, a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre relația apropiată pe care au avut-o și despre impactul pe care acesta l-a avut asupra familiei, conform informațiilor publicate de Univision.

Ea a subliniat că Juca de Oliveira a crescut într-un mediu dedicat teatrului, urmând la rândul său această cale profesională, și a evidențiat legătura specială dintre bunic și nepoata în vârstă de patru ani, care îl admira și care ar putea continua tradiția artistică a familiei.

„Juca a fost un tată minunat. Sunt unica sa fiică și lucrez în teatru. Mereu am trăit teatrul. Nu am cuvinte să-i mulțumesc tatălui meu, eram foarte uniți. Am o fiică de 4 ani care l-a adorat și cred că asta este cea mai mare moștenire pe care a lăsat-o. Ei îi place teatrul și probabil va urma pașii lui și eu o să fiu foarte mândră. El era o persoană căreia îi plăcea să trăiască și cred că a trăit foarte bine. Sunt foarte fericită că astăzi pot să fiu aici cu prietenii lu”, a transmis fiica regretatului actor.

Aceasta a mai arătat că actorul era o persoană care iubea viața și care a trăit intens, exprimându-și recunoștința pentru tot ceea ce a primit de la tatăl său și pentru faptul că a putut fi alături de prietenii acestuia în momentele dificile.