Doliu în presă! O jurnalistă celebră a murit la 75 de ani. A fost iubita lui Jim Morrison

Decesul jurnalistei a fost confirmat pe pagina de Facebook Lizard Queen Press, o publicaţie înfinţată de scriitoare, potrivit informațiilor transmise de people.com

Patricia Kennealy-Morrison a murit în ziua de 23 iulie iar cauza decesului nu a fost dezvăluită, potrivit declarației oferite de Lizard Queen Press. Publicația a punctat că regretata jurnalistă a fost, printre altele, un suflet frumos, o scriitoare talentată și şi „o prietenă minunată şi iubitoare”.

„Tuturor celor care au sprijinit-o pe draga noastră „regină şopârlă”, vă anunţ că a murit în această dimineaţă. Ne va lipsi foarte mult prietena noastră. A fost un suflet frumos, o scriitoare talentată şi o prietenă minunată şi iubitoare”, a scris Lizard Queen Press.

Amintim că Jim Morrison a murit în ziua de 3 iulie 1971, la vârsta de 27 de ani. Patricia Kennealy-Morrison a scris în cartea ei de memorii din 1992 „Strange Days: My Life With and Without Jim Morrison” că în momentul în care l-a intervievat pe Morrison în 1969 a simţit „o ploaie vizibilă de scântei albastre strălucitoare zburând în toate direcţiile” în timp ce i-a strâns mâna, conform The New York Times.

