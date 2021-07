Denise Rifai spulberă record după record. Audienţele de la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai sunt din ce în ce mai bune, iar emisiunea a fost mutată mai devreme. La cererea telespectatorilor, emisiunea de la Kanal D a fost mutată la ora 22.30, de la ora 23.00, în fiecare marţi.

Marele secret al lui Denise Rifai

Denise Rifai are mii de fani şi telespectatori fideli, dar puţini ştiu marele secret al jurnalistei. Cunoscută datorită performanțelor sale jurnalistice, Denise Rifai nu a spus niciodată ce vârstă are şi nici data naşterii.

Denise Rifai a fost mereu destul de discretă cu privire la detaliile ce țin de viața ei personală. În ciuda acestui fapt, nu sunt deloc puțini cei care s-au întrebat care este vârsta lui Denise Rifai. Jurnalista are 35 de ani şi s-a născut pe data de 26 septembrie, deci mai are puţin şi îşi va petrece ziua de naştere.

Denise Rifai, lovitură peste lovitură

Denise Rifai este mereu foarte atentă la detalii și pune foarte mult accentul pe tot ceea ce ține de îngrijirea personală. Jurnalista este considerată una dintre cele mai frumoase prezentatoare de televiziune din România.

Dacă o lungă perioadă de timp s-a axat mai mult pe emisiuni cu temă politică, prezentatoarea s-a decis să facă o schimbare importantă în carieră. Aşa a spus da ofertei de la Kanal D şi astfel s-a născut o emisiune cu un format special, 40 de întrebări cu Denise Rifai.

În fiecare săptămână, Denise Rifai are un invitat special despre care încearcă să afle cât mai multe informații prin intermediul celor 40 de întrebări pe care i le adresează. Şi talentul jurnalistic al lui Denise Rifai se vede la capitolul audienţe. Emisiunea acesteia are cifre din ce în ce mai bune.

Când a acceptat să facă parte din acest proiect, Denise Rifai a mărturisit că este o adevărată provocare. „Decizia de a ma alatura echipei Kanal D a venit imediat ce am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza. Am spus: „Da!” cu tot sufletul si asta pentru ca eu cred foarte mult in proiectul in care voi fi implicata. Va fi un produs unic pe piata media din Romania.

Pot sa va spun ca eu voi ramane aceeasi Denise Rifai.”, declara Denise Rifai în momentul în care a acceptat să realizeze emisiunea de la Kanal D.