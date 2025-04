Adevărul despre Călin Georgescu. Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, face noi dezvăluiri despre Călin Georgescu. Acuzat de mulți români că ar fi membru al serviciilor secrete, Georgescu nu este ceea ce pare, avertizează soția afaceristului. Romina Gingașu susține că românii au fost înșelați și afirmă că Georgescu și-a desfășurat campania într-un mod țintit, evitând astfel contactul cu majoritatea populației.

Soția lui Piero Ferrari a povestit că, până în seara alegerilor, nu auzise niciodată de Călin Georgescu și, în ciuda telefoanelor care continuau să sune timp de o săptămână, nu știa cine este acesta. A menționat că avea prieteni în funcții la Bruxelles și la Haga, iar nimeni nu știa de Georgescu. Ulterior, un prieten din America, dintr-un serviciu, i-a oferit acces timp de 30 de minute la platforma sa, unde a descoperit adevărata identitate a lui Georgescu. Ea a realizat că acesta nu era persoana pe care o prezenta public.

După ce a ieșit din platformă, Romina Gingașu a înțeles că românii erau mințiți și a contactat prieteni care lucrează la TikTok în Londra, cerându-le să scoată conturile false. După ce a insistat timp de trei zile, aceștia i-au spus că întâmpinau dificultăți în a trimite rapoartele în China din cauza lipsei știrilor internaționale. Cu ajutorul unor surse dintr-o poziție superioară, câteva știri au fost distribuite și rapoartele au ajuns în China.

„În seara alegerilor în care eu nu am auzit niciodată despre el și telefoanele au continuat să sune o săptămână. Aveam prieteni în funcție la Bruxelles și la Haga și toți ne sunam între noi și nu știam cine este acest Călin Georgescu. La un moment dat mă sună un prieten din America, dintr-un serviciu și îmi spune: Îți dau acces la platforma mea, ai acces numai 30 de minute.

Eu în acel moment m-am conectat la platforma lui, am văzut cine este Călin Georgescu cu adevărat. Nu era persoana care transmitea ca abia ne-am cumpărat un apartament cu două camere și am văzut cine e Călin Georgescu cu adevărat.

Eu apoi am ieșit din acel sistem. Am înțeles că românii sunt mințiți și am sunat niște prieteni care lucrează la Tik Tok la Londea și le-am spus: Acum e momentul să faci ceva pentru țara ta. Scoate câte conturi false au fost. Eu i-am sunat timp de trei zile și îmi spuneau că nu știu cum să trimită rapoartele în China fiindcă nu erau știri internaționale.

De sus ne-au ajutat să fie două trei știri și s-au trimis rapoartele în China”, a spus aceasta în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai.