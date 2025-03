Fostul premier Victor Ponta a participat la emisiunea România te vede, moderată de Ioan Korpos la România TV, unde a vorbit despre influențele negative din jurul liderilor politici suveraniști. Acesta a observat că aceleași persoane care l-au „vulnerabilizat” pe Călin Georgescu s-au apropiat acum de George Simion, considerat succesorul acestuia.

Deși l-a criticat pe George Simion pentru lipsa de pregătire, Ponta i-a transmis și un avertisment important. El a subliniat că aceleași persoane care l-au afectat pe Călin Georgescu încearcă acum să profite de liderul AUR.

Fostul premier sugerează că această tranziție de susținere nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie prin care anumite grupuri își mențin influența în politica naționalistă, chiar dacă liderii se schimbă.

Victor Ponta l-a sfătuit pe George Simion să fie atent la anturajul său, avertizând că aceleași „lipitori” care l-au afectat pe Călin Georgescu îl pot influența negativ și pe el. Fostul premier a comparat această situație cu propria sa experiență politică, susținând că în urmă cu zece ani s-a confruntat cu același fenomen.

„Trebuie să înțeleagă că lipitorile, vampirii care i-au făcut rău lui Călin Georgescu, îi fac și lui rău. Uită-te în jurul tău, uită-te cine i-a făcut rău lui Călin Georgescu, învață. Eu am 10 ani de când sistemul m-a eliminat pentru că am făcut ceea ce poporul aștepta de la mine: am dat salariile, pensiile, am redus toate taxele, așa că l-au adus pe Klaus Iohannis.

Acum îi văd după acești 10 ani zicând: Ponta se întoarce, nu l-am omorât atunci? De aceea am simțit nevoia, și voi participa la toate dezbaterile, sper ca George Simion să vină la dezbateri, vom merge în turul doi și am învățat foarte mult din dezbaterea pe care am avut-o cu Klaus Iohannis”, a adăugat Ponta.