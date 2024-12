Într-o declarație recentă, Romina Gingașu, soția moștenitorului imperiului Ferrari și fondator al Red Women, a vorbit despre haosul politic ce domină România. Ea a subliniat modul în care alegerile prezidențiale din țară sunt văzute de către investitorii internaționali și de către statele din Uniunea Europeană.

Cu o experiență de investitor și o viziune globală asupra situației economice și politice, Romina Gingașu a descris o imagine îngrijorătoare a realității politice românești.

Romina Gingașu a explicat că, în momentul în care ea și alți oameni de afaceri au cumpărat obligațiuni de stat românești, au făcut-o din proprie inițiativă, având încredere în stabilitatea economică a țării.

„România ajunsese la o stabilitate, unde exista un sistem unde nu era nimic de schimbat. În momentul în care eu, ca persoană fizică și alți oameni de afaceri am cumpărat din datoriile statului bonduri, cum se numesc, obligațiuni de stat, nu am făcut-o că ne-a zis cineva, am făcut-o in propria inițiativă și pentru că am observat că România are o stabilitate și am dorit să ajutăm statul într-un mod corect, nu prin investiții în campanii politice, ci printr-un efectiv în mod corect de a cumpăra datorii guvernamentale. ”, a spus aceasta.