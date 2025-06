Declarații fără precedent ale fostului consilier al lui Donald Trump readuc în prim-plan suspiciunile privind implicarea directă a Statelor Unite în politica internă a României. Colonelul în rezervă Lawrence Wilkerson, fost șef de cabinet al secretarului de stat Colin Powell, afirmă că administrația americană l-a scos din joc pe Călin Georgescu, un potențial candidat proeminent la președinția României.

„Nu am dat-o în bară în România, am reușit. L-am scos pe Călin Georgescu!”, a spus Wilkerson într-un interviu preluat de Realitatea Plus .

Afirmația, deși lipsită de detalii concrete despre mecanismele implicate, ridică întrebări grave despre suveranitatea politică a României și despre jocurile geopolitice din spatele cortinei.

Fostul consilier republican a detaliat, în stilul său caracteristic, modul în care democrația liberală ar fi fost transformată într-o armă geopolitică sub administrațiile democrate de la Washington:

„L-am (administrația amercicană – N.R.) scos pe Călin Georgescu. El era cel care părea preliminar că va fi noul lider al României. Deci, l-am scos. A plecat. Nu știu exact cum am reușit, dar știu că am reușit pentru că cineva m-a sunat și mi-a spus că o vor face, și am reușit. Și el a plecat. Am fost la serviciu în acea săptămână. Trebuia să îl sun, să vorbesc cu el, pentru că o persoană pe care o cunosc foarte bine îl cunoaște foarte bine și începuse să se sperie foarte tare și voia să vorbesc cu el și să încerc să îl întăresc”, a declarat Lawrence Wilkerson.