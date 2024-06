Adrian Năstase a fost întrebat dacă s-a întâmplat să vină la el cineva, cum ar fi un instrument, o săgeată a rețelei generalilor, care îi oferea posibilitatea de a plăti pentru eliberarea sau de a scăpa de dosare și condamnare în schimbul unor sume de bani.

Fostul premier a spus că povestea era la un nivel foarte înalt. Potrivit lui, nu se credea că cineva ar putea merge la Traian Băsescu și să-i spună să schimbe abordarea, să nu-l condamne pe el, deoarece la acest nivel nu părea posibil ca cineva să îndrăznească să intervină.

Năstase a mai spus că recent, a povestit despre asta și i s-a părut foarte ciudat că Traian Băsescu nu a vrut să recunoască, chiar dacă situația era foarte clară.

El a spus că nu l-a mai văzut de atunci, nu l-a mai auzit, așadar, nu știe.

Potrivit fostului premier, era clar că era vorba despre un proiect politic pe care, în mod evident, Traian Băsescu l-a construit, punând în aplicare mecanismul prin Monica Macovei, prin numirea lui Daniel Morar, prin numirea procurorului general, care trebuia să fie mai maleabil, doamna Koveși, prin numirea lui Georgescu la ANI, care trebuia și el să fie mai maleabil, și prin numirea lui Florian Coldea.

Dar, a subliniat Adrian Năstase, Coldea nu a fost numit la SRI imediat după alegeri. Deci, practic, din 2005, normal, spunea el, nu putea să trăiască la servicii cu oamenii lui Iliescu și Năstase. Bine, a rămas între ei, nu prea erau oamenii lui la SRI și la SIE. Într-un fel, spune Năstase, mai legați de Cotroceni erau Radu Timofte și Fulga.

Adrian Năstase a fost întrebat, de asemenea, dacă a momente de cumpănă în perioada detenției, cum a trecut peste acestea și dacă are regrete.

„Îmi aduc aminte de un moment de umilință extremă din 20 iunie 2012. După aceea, a urmat o perioadă de readaptare. Am învățat să fiu dascăl la Jilava, țineam conferințe săptămânal, aveam un grup de tineri care se drogau. Am tot felul de obiecte pe care ei mi le-au dăruit. Întotdeauna am găsit lucruri de făcut.

Am scris două cărți. Îmi aduc aminte că unul dintre scriitorii din România chiar a bănuit că nu am scris eu cartea respectivă. L-am revăzut după ce am ieșit de la Jilava. Lucrurile astea s-au întâmplat. Ele arată că avem capacitatea de a ne adapta. Am construit o secție celebră unde au stat personalitățile”, a afirmat el.