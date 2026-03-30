Premierul Ilie Bolojan a declarat că în sectorul energetic există dezechilibre importante, care necesită intervenții rapide din partea autorităților.

Acesta a explicat că, în prezent, România are un necesar de aproximativ 9.000 de megawați, însă au fost emise documente pentru proiecte care însumează aproximativ 78.000 de megawați, ceea ce, în opinia sa, ar depăși necesarul intern și ar putea acoperi chiar o parte din Europa Centrală. În acest context, premierul a arătat că este nevoie de ordine pe piața de energie.

„Față de 9.000 de megawați cât are România nevoie, am eliberat documente pentru încă 78 de mii de megawați, care ar acoperi Europa Centrală. Trebuie să facem ordine și pe piața de energie”, a spus premierul la Digi24.

El a mai precizat că o combinație de factori a dus la situația în care România nu beneficiază de cel mai bun preț posibil la energie.

„Au făcut ca dintr-un complex de factori să nu avem cel mai bun preț la energie pe care l-am putea avea în România”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a arătat că evoluțiile externe, inclusiv situația din Iran, au un impact direct asupra economiei și asupra piețelor energetice.

Premierul a explicat că, la începutul anului, aceste elemente nu erau luate în calcul, iar în prezent contextul s-a schimbat, ceea ce face ca anul 2026 să fie mai dificil decât estimările inițiale.

„Va fi un an mai greu decât am estimat la început de an. La data respectivă nu aveam situația din Iran, care are efecte în toată lumea, inclusiv pe piețele europene”, a spus premierul.

El a subliniat că aceste influențe externe afectează inclusiv piețele europene și, implicit, economia României.

Premierul a arătat că măsurile necesare pentru corectarea dezechilibrelor vor avea efecte asupra economiei. Ilie Bolojan a explicat că o creștere a prețurilor va duce la o ușoară contracție economică și că aceste măsuri sunt inevitabile în contextul actual.

„O creștere de prețuri înseamnă o ușoară contracție economică. Măsurile de corecție inevitabil duc la o ușoară contracție economică”, a declarat Ilie Bolojan.

În același timp, el a subliniat că România este influențată de evoluția economiei europene, care poate acționa ca un factor de susținere sau, dimpotrivă, ca un element care încetinește dezvoltarea.

„Dacă economia europeană merge bine, e ca o locomotivă care ne tractează. Dacă nu merge bine, are efect inhibator”, a spus șeful Executivului.

Premierul a mai arătat că reducerea dezechilibrelor bugetare nu poate fi realizată fără costuri și că nu există soluții prin care situația să fie îmbunătățită fără eforturi.

El a explicat că ideea unor măsuri fără impact sau fără sacrificii nu este realistă și că ajustările economice implică inevitabil efecte asupra economiei și asupra populației.