Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a depus mandatul din motive personale, a anunțat compania națională de transport aerian miercuri, 24 decembrie.

Potrivit comunicatului oficial, acesta va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, până când Consiliul de Administrație al TAROM va identifica și numi un director general interimar.

TAROM a precizat că decizia de a demisiona a fost luată după ce Iordache și echipa sa executivă au reușit să implementeze cea mai mare parte a acțiunilor prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Compania a subliniat contribuția lui Iordache la managementul TAROM, bazată pe o experiență de peste 18 ani în companii de renume național și internațional, care a permis obținerea aprobării ajutorului de stat, reducerea datoriilor și intrarea companiei pe profit.

„La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional. Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit”, potrivit comunicatului oficial transmis în urmă cu câteva minute.

Reprezentanții TAROM au explicat că, în perioada de tranziție, toate deciziile la nivel de management vor fi asigurate continuu de directorii generali ai companiei, aceștia reprezentând politica companiei, a Consiliului de Administrație și a statului român, acționar prin Ministerul Transporturilor.

De asemenea, compania a anunțat că Consiliul de Administrație va demara procedura de selecție a unui nou director general prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern.

Obiectivul declarat al echipei de management rămâne finalizarea și implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea TAROM și transformarea acesteia într-o organizație profitabilă și modernă.

Compania a subliniat că schimbarea la conducere nu va afecta continuitatea deciziilor strategice și că toate acțiunile prevăzute în planul de restructurare vor continua conform obiectivelor stabilite.