Deloitte, amendată cu peste 6 milioane de lire în Marea Britanie. Auditorii nu au semnalat nereguli privind bani publici

Deloitte a primit o amendă de peste 6 milioane de lire sterline în Marea Britanie, după ce autoritatea de supraveghere a raportării financiare a identificat numeroase nereguli în auditurile realizate pentru compania de transport Go-Ahead Group. Investigația a vizat o perioadă de cinci ani, în care două subsidiare ale operatorului au păstrat nejustificat peste 30 de milioane de lire din fonduri publice.

Financial Reporting Council (FRC), autoritatea britanică de reglementare în domeniul raportării financiare, a constatat că Deloitte nu a verificat suficient deciziile companiei și nu a contestat modul în care au fost gestionate aceste sume. O parte dintre bani au fost înregistrați drept profit, în loc să fie returnați guvernului britanic.

Autoritatea britanică a anunțat joi finalizarea investigației privind auditurile realizate de Deloitte pentru Go-Ahead Group în perioada 2016-2020.

Potrivit FRC, verificările au scos la iveală numeroase încălcări ale cerințelor de audit. Reglementatorul a descris situația drept un „tipar extrem de îngrijorător de deficiențe”, care s-a manifestat pe parcursul mai multor ani.

Investigația a început în urmă cu patru ani, după ce Go-Ahead fusese implicată într-un scandal privind administrarea fondurilor publice destinate serviciilor feroviare.

Inițial, FRC a stabilit că gravitatea încălcărilor justifica o sancțiune de 11 milioane de lire sterline. Amenda a fost însă redusă la 6,05 milioane de lire, ca urmare a cooperării Deloitte cu autoritatea și a recunoașterii neregulilor, relatează The Independent.

Una dintre principalele constatări ale investigației privește modul în care două subsidiare ale Go-Ahead Group au gestionat peste 30 de milioane de lire sterline provenite din fonduri publice.

Potrivit autorității britanice, companiile au păstrat aceste sume pentru o perioadă îndelungată, deși banii ar fi trebuit returnați guvernului.

Mai mult, Go-Ahead a înregistrat ulterior sumele respective drept profit.

FRC a constatat că Deloitte nu a contestat suficient aceste practici în cadrul auditurilor realizate pentru compania de transport.

Neregulile au fost descoperite de autoritățile guvernamentale, iar Go-Ahead a încetat ulterior practica respectivă.

Scandalul a avut consecințe și asupra activității operatorului feroviar. În 2021, societatea mixtă Govia, deținută de Go-Ahead împreună cu grupul francez Keolis, a pierdut contractul de operare a serviciilor feroviare Southeastern.

Guvernul britanic a justificat atunci retragerea contractului printr-o „încălcare gravă a încrederii”.

În urma descoperirii neregulilor, Go-Ahead a primit și o amendă de 23,5 milioane de lire sterline.

Penrose Foss, director executiv pentru investigații și aplicarea sancțiunilor în cadrul FRC, a declarat că deficiențele identificate ridică probleme serioase privind modul în care Deloitte și-a îndeplinit responsabilitățile de auditor.

„Aceste încălcări arată un tipar extrem de îngrijorător de deficiențe din partea Deloitte în aplicarea unui nivel suficient de verificare asupra deciziilor și acțiunilor Go-Ahead Group, care erau în mod evident discutabile”, a declarat Foss.

Reprezentantul autorității a subliniat că situația este cu atât mai gravă cu cât practicile respective au pus în pericol sume importante provenite de la contribuabilii britanici.

„Faptul că unele dintre aceste decizii și acțiuni au pus în pericol sume foarte mari din banii contribuabililor britanici este deosebit de îngrijorător, iar acest lucru se reflectă în nivelul ridicat al sancțiunii financiare impuse”, a adăugat acesta.

Deloitte UK a transmis că regretă deficiențele identificate de autoritatea britanică și că a învățat din această situație.

„Regretăm că anumite aspecte ale activității noastre de audit nu s-au ridicat la standardele așteptate și am învățat din această situație”, a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei.

Reprezentanta Deloitte a precizat că firma rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a activității și în furnizarea unor servicii de audit de înaltă calitate.

Separat, Financial Reporting Council a anunțat joi și închiderea unei alte investigații care viza Deloitte, de această dată în legătură cu situațiile financiare ale retailerului Joules.

După analizarea probelor, autoritatea britanică a decis să nu inițieze nicio acțiune de sancționare în acest dosar.